MP acusa condutor de atropelar mortalmente Pedro Sobral e fugir sem prestar auxílio

O Ministério Público (MP) acusou um homem dos crimes de homicídio por negligência grosseira, condução perigosa e omissão de auxílio, na sequência do atropelamento mortal de Pedro Sobral, presidente da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL), ocorrido em dezembro de 2024, na Avenida da Índia, em Lisboa.

De acordo com a acusação, os factos remontam à manhã de 21 de dezembro de 2024, quando o arguido, ao volante de um automóvel, atropelou o ciclista, provocando-lhe ferimentos que acabaram por causar a morte.

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Segundo o Ministério Público, após o embate, o condutor não prestou assistência à vítima e abandonou o local, apresentando-se às autoridades apenas mais de quatro horas depois.

"O Ministério Público acusou um arguido pela prática dos crimes de homicídio por negligência grosseira, condução perigosa e omissão de auxílio, além de quatro contraordenações rodoviárias graves e muito graves", refere a Procuradoria-Geral Regional de Lisboa.

A acusação sustenta ainda que o arguido, depois do atropelamento, "colocou-se em fuga, só se tendo apresentado perante as autoridades mais de quatro horas depois do sucedido".

Além dos três crimes, o homem foi acusado da prática de quatro contraordenações rodoviárias classificadas como graves e muito graves.

No despacho de acusação, o Ministério Público requer também que o arguido seja declarado inapto para conduzir veículos motorizados e que seja decretada a cassação da respetiva carta de condução.

A investigação foi dirigida pela 13.ª Secção do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa, com o apoio da Brigada de Investigação de Acidentes de Viação da Divisão de Trânsito da PSP de Lisboa.