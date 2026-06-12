Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 12 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

PJ detém empresário suspeito de integrar rede internacional de tráfico de cocaína

12 jun, 2026 - 12:24 • Olímpia Mairos

Homem de 42 anos, ligado ao setor automóvel, é suspeito de pertencer a uma organização criminosa investigada pela Polícia Judiciária após a apreensão de mais de 800 quilos de cocaína e a descoberta de um laboratório de transformação de droga nas Caldas da Rainha.

A+ / A-

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 42 anos, suspeito de integrar uma rede internacional de tráfico de droga, no âmbito de uma investigação conduzida pela Diretoria do Norte e que decorre desde abril do ano passado.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Em comunicado, a PJ refere que a detenção ocorreu na zona de Lisboa e está relacionada com um inquérito criminal que teve origem na deteção de um contentor marítimo proveniente da América Latina que transportava mais de 800 quilos de cocaína.

Segundo a polícia, a droga encontrava-se "dissimulada em sacos de areia sanitária para gatos", tendo essa apreensão conduzido anteriormente à detenção de dois suspeitos na região Oeste do país.

Laboratório de droga descoberto nas Caldas da Rainha

As diligências desenvolvidas pelos investigadores permitiram ainda identificar um laboratório de transformação de cocaína instalado num armazém nas Caldas da Rainha.

De acordo com a PJ, no local foram apreendidos "uma enorme quantidade de produtos químicos e artefactos destinados à transformação de pasta de coca", além de cerca de 20 quilos de cocaína.

O homem agora detido, de 42 anos, é empresário do setor automóvel e é suspeito de integrar a organização criminosa associada aos dois casos investigados.

A Polícia Judiciária adianta que o suspeito será presente a juiz de instrução criminal para primeiro interrogatório judicial e eventual aplicação de medidas de coação.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 12 jun, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Telhado de escola primária colapsa durante sismo de 7.8 nas Filipinas

Filipinas

Telhado de escola primária colapsa durante sismo de 7.8 nas Filipinas

Papa recebido pelos Reis de Espanha. Veja o vídeo da cerimónia de boas-vindas

Papa recebido pelos Reis de Espanha. Veja o vídeo da c(...)

Licenciamento de obras diminuiu no início do ano, porque estão “à espera” do IVA a 6%

Licenciamento de obras diminuiu no início do ano, porq(...)

A guerra dos chapéus de sol

A guerra dos chapéus de sol

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Ba(...)