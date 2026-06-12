PJ detém empresário suspeito de integrar rede internacional de tráfico de cocaína

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 42 anos, suspeito de integrar uma rede internacional de tráfico de droga, no âmbito de uma investigação conduzida pela Diretoria do Norte e que decorre desde abril do ano passado.

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Em comunicado, a PJ refere que a detenção ocorreu na zona de Lisboa e está relacionada com um inquérito criminal que teve origem na deteção de um contentor marítimo proveniente da América Latina que transportava mais de 800 quilos de cocaína.

Segundo a polícia, a droga encontrava-se "dissimulada em sacos de areia sanitária para gatos", tendo essa apreensão conduzido anteriormente à detenção de dois suspeitos na região Oeste do país.

Laboratório de droga descoberto nas Caldas da Rainha

As diligências desenvolvidas pelos investigadores permitiram ainda identificar um laboratório de transformação de cocaína instalado num armazém nas Caldas da Rainha.

De acordo com a PJ, no local foram apreendidos "uma enorme quantidade de produtos químicos e artefactos destinados à transformação de pasta de coca", além de cerca de 20 quilos de cocaína.

O homem agora detido, de 42 anos, é empresário do setor automóvel e é suspeito de integrar a organização criminosa associada aos dois casos investigados.

A Polícia Judiciária adianta que o suspeito será presente a juiz de instrução criminal para primeiro interrogatório judicial e eventual aplicação de medidas de coação.