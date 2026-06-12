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PJ detém homem suspeito de violação em Rio Maior

12 jun, 2026 - 14:51 • Olímpia Mairos

Suspeito, de 36 anos, terá aproveitado uma relação de amizade com a vítima, de 20 anos. Detido será presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação.

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A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 36 anos suspeito da prática de um crime de violação ocorrido no passado dia 27 de maio, na cidade de Rio Maior.

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Em comunicado, a PJ refere que a vítima é uma mulher de 20 anos que conhecia o suspeito e que este "ter-se-á aproveitado da relação de amizade existente entre ambos para consumar o crime".

Após a denúncia dos factos às autoridades, os inspetores da PJ desenvolveram diligências de investigação que permitiram reunir "um relevante acervo probatório", culminando na emissão de um mandado de detenção fora de flagrante delito.

A operação foi conduzida pelo Departamento de Investigação Criminal de Leiria da Polícia Judiciária, que localizou e deteve o suspeito na quarta-feira.

Segundo a PJ, o detido será presente esta sexta-feira a primeiro interrogatório judicial, no qual serão determinadas as medidas de coação a aplicar.

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