Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 12 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Transportes

Veículos parados no Metro do Porto devido às altas temperaturas

12 jun, 2026 - 16:09 • Miguel Marques Ribeiro

A circulação decorre com atrasos em toda a rede.

A+ / A-

As altas temperaturas estão a condicionar a circulação no metro do Porto. Segundo a empresa, alguns veículos estão com "problemas técnicos no sistema de refrigeração". Isto "faz com que os mesmos tenham de recolher às oficinas e não possam prosseguir com o serviço".

A Metro do Porto sublinha que "operação continua a funcionar, sem cortes", mas reconhece que há atrasos em toda a rede, sobretudo nas linhas A e F.
Idoso arrastado pelo Metro em Gaia. "Mão não tem espessura" para ativar sistema de segurança

Metro do Porto

Idoso arrastado pelo Metro em Gaia. "Mão não tem espessura" para ativar sistema de segurança

Incidente ocorrido a 8 de fevereiro, na Linha Amar(...)

A situação vai-se manter pelo menos "até final da tarde".

Em algumas estações são visíveis os impactos, com muitas pessoas a acumularem-se no cais enquanto esperam pela próxima viagem. Pelos altifalantes, os utilizadores são aconselhados a usar os autocarros.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 12 jun, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Telhado de escola primária colapsa durante sismo de 7.8 nas Filipinas

Filipinas

Telhado de escola primária colapsa durante sismo de 7.8 nas Filipinas

Papa recebido pelos Reis de Espanha. Veja o vídeo da cerimónia de boas-vindas

Papa recebido pelos Reis de Espanha. Veja o vídeo da c(...)

Licenciamento de obras diminuiu no início do ano, porque estão “à espera” do IVA a 6%

Licenciamento de obras diminuiu no início do ano, porq(...)

A guerra dos chapéus de sol

A guerra dos chapéus de sol

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Ba(...)