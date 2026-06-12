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Veículos parados no Metro do Porto devido às altas temperaturas
12 jun, 2026 - 16:09 • Miguel Marques Ribeiro
A circulação decorre com atrasos em toda a rede.
As altas temperaturas estão a condicionar a circulação no metro do Porto. Segundo a empresa, alguns veículos estão com "problemas técnicos no sistema de refrigeração". Isto "faz com que os mesmos tenham de recolher às oficinas e não possam prosseguir com o serviço".
A Metro do Porto sublinha que "operação continua a funcionar, sem cortes", mas reconhece que há atrasos em toda a rede, sobretudo nas linhas A e F.
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A situação vai-se manter pelo menos "até final da tarde".
Em algumas estações são visíveis os impactos, com muitas pessoas a acumularem-se no cais enquanto esperam pela próxima viagem. Pelos altifalantes, os utilizadores são aconselhados a usar os autocarros.
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