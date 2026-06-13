GNR apreende 30 armas de fogo e 2.803 munições em busca domiciliária em Paredes

Trinta armas de fogo e mais de 2.800 munições foram apreendidas pela GNR em Paredes, durante uma busca domiciliária realizada no âmbito de uma investigação por violência doméstica.

A operação decorreu na sexta-feira e foi realizada por militares do Comando Territorial do Porto, através do Núcleo de Investigação e de Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) de Penafiel, refere a GNR em comunicado.

“No seguimento das diligências, apurou-se que a vítima, uma mulher com 35 anos, já havia abandonado a residência, juntamente com dois filhos menores, e que o suspeito, de 45 anos, é portador de licença de uso e porte de armas”, adianta a GNR.

No âmbito de uma investigação por violência doméstica, os militares deram cumprimento a um mandado de busca domiciliário, do qual resultou na apreensão cautelar de 30 armas de fogo e 2.803 munições.

“O armamento apreendido como medida cautelar está devidamente manifestado, e o processo encontra-se a decorrer na CPCJ [Comissão de Proteção de Crianças e Jovens] de Paredes, na parte correspondente aos dois menores”, refere a GNR, que comunicou os factos ao Tribunal Judicial de Paredes.

A GNR lembra que a violência doméstica constitui um crime público e que denunciar situações desta natureza poderá contribuir para a salvaguarda da integridade física e psicológica das vítimas.

A denuncia pode ser feita no Portal Queixa Eletrónica, em https://queixaselectronicas.mai.gov.pt, por telefone, através do número europeu de emergência 112, e num Posto da GNR.

A queixa pode ainda ser feita aplicação App MAI112, disponível e destinada exclusivamente aos cidadãos surdos, em https://www.112.pt/Paginas/Home.aspx, e na aplicação SMS Segurança, direcionada também a pessoas surdas em www.gnr.pt/MVC_GNR/Home/SmsSeguranca.