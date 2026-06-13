Governo está preparado para "soluções extraordinárias" de ajuda aos bombeiros

O ministro da Administração Interna (MAI) garantiu este sábado que as associações de bombeiros "podem estar tranquilas" com o aumento das despesas na época de incêndios porque o "Governo está preparado para olhar para outras soluções extraordinárias" de financiamento.

"As associações podem estar tranquilas e se sentirmos que há, face à potencialidade de termos grandes incêndios, [uma] grande despesa, o Governo está preparado para olhar para outras soluções extraordinárias que possam dar conforto a quem precisa de fazer despesa", garantiu Luís Neves, à margem da celebração dos 100 anos da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Lousada, no distrito do Porto.

Segundo o governante, "não será por aí que o combate – neste caso, a esta calamidade que são os incêndios – deixará de ser feito com todo o rigor, com todos os meios, com toda a disponibilidade". A resposta aos fogos, acrescentou, conta "com o Governo de uma forma ampla".

"Se é para gastar, gasta-se, se é para combater, combate-se, é esse o nosso compromisso", salientou.



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"Todo o cuidado é pouco nas queimas, nas queimadas, que estão proibidas nesta região. A utilização de máquinas, de determinado tipo de máquinas que podem provocar faíscas, que podem levar a incêndios, a utilização de pequenos espaços para confecionar refeições nas matas – tudo isso são comportamentos em que todo o cidadão deve ter todo o cuidado. O verão vai ser terrível, vai ser muito difícil [...], e por isso é um trabalho de todos", alertou.

Questionado sobre a denúncia de atrasos no pagamento aos bombeiros que integram o Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR), por parte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), Luís Neves afirmou que "a situação está regularizada".