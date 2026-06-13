Homem de 50 anos morre após mergulhar no rio Douro no Porto

Porto, 13 jun 2026 (Lusa) - Um homem com cerca de 50 anos morreu na sexta-feira após mergulhar no rio Douro, numa zona de lazer, no Porto, e embater em pedras, adiantou à Lusa fonte da Autoridade Marítima Nacional (AMN).

O alerta para a ocorrência foi dado pelas 19:54 de sexta-feira, para uma pessoa que se atirou ao rio nas imediações do Cais de Banhos no Porto.

Apesar de ser um salto de pouca altura, a vítima terá embatido nas pedras e ficou inanimada debaixo de água, segundo fonte da Autoridade Marítima Nacional (AMN).

Os elementos da Polícia Marítima retiraram o homem para a margem e iniciaram as manobras de suporte básico de vida.

Posteriormente os elementos do INEM prestaram "apoio diferenciado", mas o óbito foi declarado no local, acrescentou a mesma fonte.

No local estiveram também elementos dos bombeiros Portuenses, que transportaram o corpo para o Instituto de Medicina Legal do Porto.