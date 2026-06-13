Homem encontrado morto no Portinho da Costa em Almada

Um homem, de 63 anos, foi encontrado morto, na sexta-feira à noite, no Portinho da Costa, no concelho da Almada, desconhecendo-se as causas da morte, anunciou este sábado a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

A AMN adianta, em comunicado, que o Centro de Operações Marítimas recebeu um alerta pelas 23h50 a informar que "um homem tinha sido avistado inanimado por um grupo de populares que se encontravam na zona", tendo sido ativados de imediato elementos do Comando Local da Polícia Marítima da Lisboa, dos Bombeiros Voluntários de Cacilhas e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

"À chegada ao local, foram iniciadas manobras de Suporte Básico de Vida (SBV), não tendo sido possível reverter a situação", refere a Autoridade Marítima Nacional.

Segundo a AMN, a declaração de óbito foi realizada no local pelo médico do INEM e após diligências com o Ministério Público, o corpo foi transportado para o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses de Lisboa, pelos bombeiros.

O Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima foi ativado e o Comando Local da Polícia Marítima da Lisboa tomou conta da ocorrência.