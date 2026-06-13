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Homem ferido com gravidade em incêndio habitacional em Valbom

13 jun, 2026 - 21:02 • Lusa

Vítima foi assistida no local e transportada para o Hospital de Santo António, estando o fogo em fase de resolução.

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Um homem ficou ferido com gravidade na sequência de um incêndio habitacional em Valbom, no concelho de Gondomar, no distrito do Porto, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

Segundo fonte dos Bombeiros Voluntários de Valbom, o alerta para o fogo foi dado às 17h56.

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A vítima foi assistida no local e transportada para o Hospital de Santo António, estando o fogo em fase de resolução.

Os Bombeiros de Valbom estiveram no local com três viaturas e oito operacionais, tendo sido apoiados pelos Bombeiros Voluntários de S. Pedro da Cova com uma viatura e dois operacionais.

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