Jovem de 17 anos morre em acidente com carrinha de equipa de futsal

Um jovem de 17 anos morreu este sábado e seis pessoas ficaram feridas, uma das quais com gravidade, na sequência do despiste de uma carrinha de nove lugares no concelho de Mafra, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

Segundo fonte do Comando Sub-Regional da Área Metropolitana de Lisboa, o acidente ocorreu na Estrada Nacional 374, na localidade de Milharado, tendo o alerta sido dado às 13h19.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



A mesma fonte especificou que deste acidente resultou um morto, um jovem de 17 anos, um ferido grave, transportado para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, e cinco feridos ligeiros, encaminhados para o Hospital Beatriz Ângelo, no concelho de Loures.

De acordo com uma notícia do Correio da Manhã, o veículo sinistrado transportava jogadores de futsal do Póvoa de Santo Adrião Atlético Clube.

Em reação, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) publicou uma nota no site.

"Nesta hora de dor, a Federação Portuguesa de Futebol associa-se à consternação e envia as mais sentidas condolências à família e amigos do atleta, assim como ao Póvoa de Santo Adrião Atlético Clube e à Associação de Futebol de Lisboa", pode ler-se na nota divulgada.

Também a Associação de Futebol de Lisboa publicou uma nota de pesar, nas redes sociais.