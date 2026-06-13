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Acidente
Jovem de 17 anos morre em acidente com carrinha de equipa de futsal
13 jun, 2026 - 18:43 • Lusa
Veículo sinistrado transportava jogadores de futsal do Póvoa de Santo Adrião Atlético Clube. Acidente ocorreu na Estrada Nacional 374, na localidade de Milharado, tendo o alerta sido dado às 13h19.
Um jovem de 17 anos morreu este sábado e seis pessoas ficaram feridas, uma das quais com gravidade, na sequência do despiste de uma carrinha de nove lugares no concelho de Mafra, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.
Segundo fonte do Comando Sub-Regional da Área Metropolitana de Lisboa, o acidente ocorreu na Estrada Nacional 374, na localidade de Milharado, tendo o alerta sido dado às 13h19.
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A mesma fonte especificou que deste acidente resultou um morto, um jovem de 17 anos, um ferido grave, transportado para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, e cinco feridos ligeiros, encaminhados para o Hospital Beatriz Ângelo, no concelho de Loures.
De acordo com uma notícia do Correio da Manhã, o veículo sinistrado transportava jogadores de futsal do Póvoa de Santo Adrião Atlético Clube.
Em reação, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) publicou uma nota no site.
"Nesta hora de dor, a Federação Portuguesa de Futebol associa-se à consternação e envia as mais sentidas condolências à família e amigos do atleta, assim como ao Póvoa de Santo Adrião Atlético Clube e à Associação de Futebol de Lisboa", pode ler-se na nota divulgada.
Também a Associação de Futebol de Lisboa publicou uma nota de pesar, nas redes sociais.
"Quando uma tragédia assola uma família, um clube, uma comunidade, não há muitas palavras que possamos escrever para confortar tamanha perda", lamentou a associação.
Nas operações de socorro estiveram envolvidos 33 operacionais, apoiados por 14 veículos dos bombeiros, do INEM e da GNR.
[Notícia atualizada às 19h40 para incluir reação da FPF à morte do jovem]
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