Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 13 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Sintra

Lar clandestino em São João das Lampas encerrado por condições de perigo para os idosos

13 jun, 2026 - 16:08 • Lusa

A ação foi realizada ao abrigo de mandado judicial, tendo em conta indícios de reincidência por parte dos proprietários do estabelecimento.

A+ / A-

Um lar clandestino em São João das Lampas, concelho de Sintra, com 22 idosos, foi quinta-feira encerrado "de forma urgente e imediata" pelo Instituto da Segurança Social, anunciou este sábado a instituição.

Neste lar clandestino, situado em Areias, São João das Lampas, encontravam-se 22 idosos (13 do sexo feminino e 9 do sexo masculino), com idades compreendidas entre os 62 e os 95 anos.

No local foi constatado que as condições em que os idosos se encontravam acolhidos "constituíam um perigo iminente para a sua segurança, integridade física, saúde, conforto e bem-estar", pelo que foi determinado o encerramento imediato e coercivo do lar clandestino.

No decurso desta ação, a equipa da Segurança Social sinalizou vaga para todos os idosos e contactou as respetivas famílias, sensibilizando-as para a necessidade de assegurar o acolhimento em respostas sociais licenciadas. .

Oito idosos foram integrados pelo Instituto da Segurança Social em respostas sociais condignas e 14 ficaram ao cuidado de familiares.

A ação foi realizada ao abrigo de mandado judicial, tendo em conta indícios de reincidência por parte dos proprietários do estabelecimento, e contou com a presença da equipa de inspeção do Instituto da Segurança Social, da GNR e da Autoridade de Saúde, prossegue o comunicado da Segurança Social portuguesa.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 13 jun, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

O momento em que Valentina, uma jovem cega, explica ao Papa como é a Torre de Jesus da Sagrada Família

Papa em Espanha

O momento em que Valentina, uma jovem cega, explica ao Papa como é a Torre de Jesus da Sagrada Família

Telhado de escola primária colapsa durante sismo de 7.8 nas Filipinas

Telhado de escola primária colapsa durante sismo de 7.(...)

Licenciamento de obras diminuiu no início do ano, porque estão “à espera” do IVA a 6%

Licenciamento de obras diminuiu no início do ano, porq(...)

A guerra dos chapéus de sol

A guerra dos chapéus de sol

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Ba(...)