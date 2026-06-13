Lar clandestino em São João das Lampas encerrado por condições de perigo para os idosos

Um lar clandestino em São João das Lampas, concelho de Sintra, com 22 idosos, foi quinta-feira encerrado "de forma urgente e imediata" pelo Instituto da Segurança Social, anunciou este sábado a instituição.

Neste lar clandestino, situado em Areias, São João das Lampas, encontravam-se 22 idosos (13 do sexo feminino e 9 do sexo masculino), com idades compreendidas entre os 62 e os 95 anos.

No local foi constatado que as condições em que os idosos se encontravam acolhidos "constituíam um perigo iminente para a sua segurança, integridade física, saúde, conforto e bem-estar", pelo que foi determinado o encerramento imediato e coercivo do lar clandestino.

No decurso desta ação, a equipa da Segurança Social sinalizou vaga para todos os idosos e contactou as respetivas famílias, sensibilizando-as para a necessidade de assegurar o acolhimento em respostas sociais licenciadas. .

Oito idosos foram integrados pelo Instituto da Segurança Social em respostas sociais condignas e 14 ficaram ao cuidado de familiares.

A ação foi realizada ao abrigo de mandado judicial, tendo em conta indícios de reincidência por parte dos proprietários do estabelecimento, e contou com a presença da equipa de inspeção do Instituto da Segurança Social, da GNR e da Autoridade de Saúde, prossegue o comunicado da Segurança Social portuguesa.