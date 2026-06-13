Linha do Minho cortada em Darque, Viana do Castelo, após atropelamento mortal

A linha ferroviária do Minho foi este sábado cortada em Darque, no concelho de Viana do Castelo, na sequência de um atropelamento que fez uma vítima mortal, indicou o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Minho.

À Lusa, a fonte referiu que o atropelamento aconteceu às 13h45 e envolveu um comboio de mercadorias que permanece no apeadeiro próximo da Senhora das Areias.

A linha está cortada nos dois sentidos, disse a mesma fonte, cerca das 16:00, sem conseguir precisar se permanecerá assim muito mais tempo.

No local estão os bombeiros Sapadores de Viana do Castelo com oito elementos auxiliados por duas viaturas, bem como duas patrulhas da PSP local e o delegado de saúde.