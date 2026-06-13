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Linha do Minho reaberta após atropelamento mortal em Darque, Viana do Castelo

13 jun, 2026 - 16:32 • Lusa

Atropelamento aconteceu às 13h45 e envolveu um comboio de mercadorias que permaneceu no apeadeiro próximo da Senhora das Areias.

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A linha ferroviária do Minho reabriu este sábado às 17h15 após ter sido cortada ao início da tarde em Darque, em Viana do Castelo, na sequência de um atropelamento que fez uma vítima mortal, indicou fonte da Proteção Civil.

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À Lusa, a fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Minho apontou que o atropelamento aconteceu às 13h45 e envolveu um comboio de mercadorias que permaneceu no apeadeiro próximo da Senhora das Areias.

A linha esteve cortada nos dois sentidos e no local estão os bombeiros Sapadores de Viana do Castelo com oito elementos auxiliados por duas viaturas, bem como duas patrulhas da PSP local e o delegado de saúde.

[Notícia atualizada às 19h02]

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