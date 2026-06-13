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Moradores retirados de casa devido a incêndio no bairro das Galinheiras

13 jun, 2026 - 19:24 • Catarina Magalhães , Tomás Anjinho Chagas , Cristina Nascimento

Foram ouvidas explosões no bairro lisboeta. Várias pessoas foram retiradas de casa por prevenção.

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Um incêndio deflagrou este sábado no bairro das Galinheiras, em Lisboa, e obrigou à retirada de moradores do local, confirmou à Renascença uma fonte dos Bombeiros da Alta de Lisboa.

O fogo deflagrou por volta das 17h30 numa zona de mato, mas as projeções atingiram habitações precárias e obrigaram à retirada de algumas pessoas.

No local, foram ouvidas explosões.

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Segundo as autoridades, as pessoas foram retiradas das casas por prevenção e evitar a inalação de fumos.

Pelas 19h00, estavam no terreno 40 operacionais apoiados por 12 viaturas e o incêndio já estava praticamente dominado.

O fogo terá tido início numa zona de mato perto da localidade.

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