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Troço da EN2 cortado ao trânsito devido a fogo no concelho de Aljustrel

13 jun, 2026 - 17:01 • Lusa

Incêndio em Beja está a ser combatido por mais de 100 bombeiros. "Apela-se à população que mantenha a serenidade e a calma", pediu a Câmara.

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O troço da Estrada Nacional 2 (EN2) entre Aljustrel e Ervidel está este sábado cortado ao trânsito, devido ao incêndio que lavra neste concelho do distrito de Beja e que está a ser combatido por mais de 100 bombeiros.

Contactada pela agência Lusa, fonte do Comando Territorial de Beja da GNR confirmou que o troço se encontrava interditado "desde cerca das 16h00".

Também se encontra cortada ao trânsito a Estrada Municipal 527 (EM527), que liga as localidades de Corte Vicente Anes e São João de Negrilhos, ambas também no concelho de Aljustrel.

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Numa nota publicada na sua página oficial na rede social Facebook, a Câmara de Aljustrel acrescentou que, "por questões de segurança", também se encontra encerrada a estrada que liga as localidades de Ervidel e São João de Negrilhos.

"Apela-se à população que mantenha a serenidade e a calma", acrescentou o município, garantindo estar "a acompanhar a situação".

Fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo indicou à agência Lusa que o fogo, para o qual foi dado alerta às 14h04, consome uma área de pasto e mato junto à localidade de Corte Vicente Anes, concelho de Aljustrel.

A mesma fonte acrescentou que não existiam habitações ou pessoas em risco.

O combate às chamas mobilizava, às 16h45, um total de 110 operacionais de várias corporações de bombeiros, apoiados por 35 veículos e sete meios aéreos.

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