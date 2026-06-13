Troço da EN2 já está reaberto ao trânsito após fogo no concelho de Aljustrel

O incêndio que lavra numa zona agrícola no concelho de Aljustrel desde perto das 14h00 deste sábado, está cerca de "80% dominado" e o troço da Estrada Nacional 2 (EN2) já foi reaberto ao trânsito, confirmou a Proteção Civil.

Em declarações à agência Lusa, o 2.º comandante do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo, José Horta, explicou que o incêndio junto à localidade de Corte Vicente Anes, em Beja, "continua ativo", já dominado na maior parte da sua área.

"Mas ainda vamos ter muito trabalho nas próximas horas", acrescentou o responsável.

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O alerta para o incêndio foi dado às 14h04 e o combate às chamas mobilizava, às 18h30, um total de 114 operacionais, entre bombeiros e agentes da proteção civil, apoiados por 43 veículos.

A operação chegou a contar com sete meios aéreos, tendo agora o apoio de apenas três, uma vez que "terminou a autonomia" de quatro das aeronaves, disse José Horta.

De acordo com o 2.º comandante do Baixo Alentejo, as chamas consumiram uma área de "pasto, mato, azinheiras e sobreiros".

O incêndio iniciou-se perto da localidade de Corte Vicente Anes, mas as habitações "nunca estiveram em risco" e "não há qualquer registo de danos com bens ou cidadãos".

José Horta indicou igualmente que foram registados dois feridos ligeiros entre os operacionais que combatem o incêndio, "um por exaustão e inalação de fumo" e outro "por uma entorse no pé".

Um dos feridos foi assistido no local e o outro transportado para o Hospital José Joaquim Fernandes, em Beja.

Devido ao incêndio, "e apenas por precaução", foram encerrados ao trânsito o troço da EN2 entre Aljustrel e Ervidel, assim como duas estradas municipais entre a freguesia de São João de Negrilhos e as localidades de Corte Vicente Anes e Aljustrel.

As três vias foram reabertas à circulação automóvel "cerca das 18h00", confirmou à Lusa fonte do Comando Territorial de Beja da GNR.

Numa nota publicada na sua página oficial na rede social Facebook, a Câmara de Aljustrel apelou à população para manter "a serenidade e a calma".

A autarquia acrescentou que a sessão evocativa do Dia do Município da Assembleia Municipal, agendada para as 15h00 deste sábado, foi adiada, "se possível", para domingo, à mesma hora.

[Notícia atualizada às 18h50]