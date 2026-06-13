Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 13 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

​Vai casar? E que tal dar ovos a Santa Clara em troca de bom tempo?

13 jun, 2026 - 08:30 • João Maldonado

Tradição antiga faz noivos entregarem ovos para garantirem céu limpo no dia escolhido para o casamento. “Qual é o pai que não gosta de ver uma filha a casar num dia cheio de sol? Por isso mesmo, Deus encarrega Santa Clara do assunto”, conta uma irmã clarissa à Renascença.

A+ / A-
​Vai casar? E que tal dar ovos a Santa Clara em troca de bom tempo?
Ouça a reportagem de João Maldonado

A chegada ao Mosteiro de Santa Clara em Monte Real, Leiria, está exatamente de acordo com qualquer estereótipo que se possa ter. Respira-se paz, está sol, ouvem-se os pássaros, mas, baixinho, também a música sacra que vem da capela aberta para quem lá quiser entrar.

Tocamos à porta e somos recebidos pela madre superiora e apresentados de imediato à irmã Maria do Rosário Gaspar, uma especialista, com obra publicada, nos ensinamentos de Santa Clara de Assis. “Conta a lenda e costumo dizer que a lenda é a alma da história, se as coisas não aconteceram assim, podiam ter acontecido”, começa por referir, como introdução, sobre a tradição de deixar ovos à Santa italiana que viveu pelo século XIII.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

“Está na mente do povo. Conta-se que numa determinada localidade de Itália houve umas grandes inundações. Choveu muito e foram bater à porta de Santa Clara e ela acolheu-os. Em paga, mandaram-lhe ovos e galinhas, porque as galinhas lá do convento tinham deixado de pôr. Daí a lenda. Ela rezou e a inundação, a chuva torrencial, acabou”, conta a Irmã com quase 60 anos de votos cumpridos e que vive em clausura (tanto que esta conversa é concedida com um balcão de separação para o espaço público entre entrevistada e entrevistador).

São muitos os devotos que país fora correm as casas de clarissas em busca de raios de sol no dia escolhido para se casarem. A tradição, claro, muda no passa-palavra, mas para a irmã Maria do Rosário tanto será válido que quem entrega os ovos sejam os noivos como alguém em seu nome.

“Se fazem com fé e com boa intenção, no fundo é uma oração a Santa Clara, é um pedido. O Céu não é só Santa Clara, mas o Céu gosta de atender os pedidos quando eles são lícitos e não são maus. Deus gosta de fazer o gosto das pessoas, porque Deus é Pai. Qual é o pai que não gosta de ver uma filha a casar num dia cheio de sol? Por isso mesmo, Ele encarrega Santa Clara do assunto”.

A doutrina diverge, mas há quem defenda, sem “grande fundamento”, que se deve deixar a Santa Clara o número de ovos correspondentes ao dia em que acontece o matrimónio. O que interessa parece mesmo ser a oração verdadeira: “É a fé”. Entregues no altar ou diretamente às irmãs, os ovos são usados na culinária da casa ou em bolos que são depois vendidos para ajudar nos custos.

A tradição é antiga e chegou também ao Papa Francisco, que, conta a história, durante a Jornada Mundial da Juventude no Brasil, em 2013, terá mandado entregar ovos a Santa Clara para garantir bom tempo durante a sua primeira JMJ.

“Clara é a advogada do bom tempo, em qualquer circunstância. Só pelo nome já diz tudo. Antes de nascer, a mãe estava a rezar junto ao crucifixo e ouviu uma voz que lhe disse: ‘terás uma luz que iluminará o mundo inteiro’. De facto, a luz Santa Clara já ilumina o mundo inteiro, porque está presente nas clarissas nos cinco continentes”, diz a a irmã Maria do Rosário.

Padroeira do bom tempo, dos casamentos, das navegações aéreas e marítimas, dos faroleiros, multiplicam-se as histórias contadas pela irmã Maria do Rosário à Renascença acerca da intervenção desta santa. “Houve uma tempestade muito forte e houve um rombo no casco do navio. Eles já estavam todos a ver que iam para o rio. Então, invocaram Santa Clara, viram uma luz e chegaram a porto seguro”, relata.

Até Monte Real, distrito de Leiria, já vieram de Viseu trazer ovos. É frequente a dedicação dos noivos para pedir intercessão pelo dia que elegeram e acontece por exemplo também no Mosteiro do Imaculado Coração de Maria, situado em Lisboa (e onde chegou a estar instalada Santa Jacinta Marto, Pastorinha de Fátima).

Se é garantido o fenómeno meteorológico, caberá a Santa Clara decidir. Mas tentar não custa.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 13 jun, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

O momento em que Valentina, uma jovem cega, explica ao Papa como é a Torre de Jesus da Sagrada Família

Papa em Espanha

O momento em que Valentina, uma jovem cega, explica ao Papa como é a Torre de Jesus da Sagrada Família

Telhado de escola primária colapsa durante sismo de 7.8 nas Filipinas

Telhado de escola primária colapsa durante sismo de 7.(...)

Licenciamento de obras diminuiu no início do ano, porque estão “à espera” do IVA a 6%

Licenciamento de obras diminuiu no início do ano, porq(...)

A guerra dos chapéus de sol

A guerra dos chapéus de sol

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Ba(...)