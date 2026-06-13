​Vai casar? E que tal dar ovos a Santa Clara em troca de bom tempo?

A chegada ao Mosteiro de Santa Clara em Monte Real, Leiria, está exatamente de acordo com qualquer estereótipo que se possa ter. Respira-se paz, está sol, ouvem-se os pássaros, mas, baixinho, também a música sacra que vem da capela aberta para quem lá quiser entrar.

Tocamos à porta e somos recebidos pela madre superiora e apresentados de imediato à irmã Maria do Rosário Gaspar, uma especialista, com obra publicada, nos ensinamentos de Santa Clara de Assis. “Conta a lenda e costumo dizer que a lenda é a alma da história, se as coisas não aconteceram assim, podiam ter acontecido”, começa por referir, como introdução, sobre a tradição de deixar ovos à Santa italiana que viveu pelo século XIII.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



“Está na mente do povo. Conta-se que numa determinada localidade de Itália houve umas grandes inundações. Choveu muito e foram bater à porta de Santa Clara e ela acolheu-os. Em paga, mandaram-lhe ovos e galinhas, porque as galinhas lá do convento tinham deixado de pôr. Daí a lenda. Ela rezou e a inundação, a chuva torrencial, acabou”, conta a Irmã com quase 60 anos de votos cumpridos e que vive em clausura (tanto que esta conversa é concedida com um balcão de separação para o espaço público entre entrevistada e entrevistador).

São muitos os devotos que país fora correm as casas de clarissas em busca de raios de sol no dia escolhido para se casarem. A tradição, claro, muda no passa-palavra, mas para a irmã Maria do Rosário tanto será válido que quem entrega os ovos sejam os noivos como alguém em seu nome.

“Se fazem com fé e com boa intenção, no fundo é uma oração a Santa Clara, é um pedido. O Céu não é só Santa Clara, mas o Céu gosta de atender os pedidos quando eles são lícitos e não são maus. Deus gosta de fazer o gosto das pessoas, porque Deus é Pai. Qual é o pai que não gosta de ver uma filha a casar num dia cheio de sol? Por isso mesmo, Ele encarrega Santa Clara do assunto”.

