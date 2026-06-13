- Noticiário das 13h
- 13 jun, 2026
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Vai casar? E que tal dar ovos a Santa Clara em troca de bom tempo?
13 jun, 2026 - 08:30 • João Maldonado
Tradição antiga faz noivos entregarem ovos para garantirem céu limpo no dia escolhido para o casamento. “Qual é o pai que não gosta de ver uma filha a casar num dia cheio de sol? Por isso mesmo, Deus encarrega Santa Clara do assunto”, conta uma irmã clarissa à Renascença.
A chegada ao Mosteiro de Santa Clara em Monte Real, Leiria, está exatamente de acordo com qualquer estereótipo que se possa ter. Respira-se paz, está sol, ouvem-se os pássaros, mas, baixinho, também a música sacra que vem da capela aberta para quem lá quiser entrar.
Tocamos à porta e somos recebidos pela madre superiora e apresentados de imediato à irmã Maria do Rosário Gaspar, uma especialista, com obra publicada, nos ensinamentos de Santa Clara de Assis. “Conta a lenda e costumo dizer que a lenda é a alma da história, se as coisas não aconteceram assim, podiam ter acontecido”, começa por referir, como introdução, sobre a tradição de deixar ovos à Santa italiana que viveu pelo século XIII.
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“Está na mente do povo. Conta-se que numa determinada localidade de Itália houve umas grandes inundações. Choveu muito e foram bater à porta de Santa Clara e ela acolheu-os. Em paga, mandaram-lhe ovos e galinhas, porque as galinhas lá do convento tinham deixado de pôr. Daí a lenda. Ela rezou e a inundação, a chuva torrencial, acabou”, conta a Irmã com quase 60 anos de votos cumpridos e que vive em clausura (tanto que esta conversa é concedida com um balcão de separação para o espaço público entre entrevistada e entrevistador).
São muitos os devotos que país fora correm as casas de clarissas em busca de raios de sol no dia escolhido para se casarem. A tradição, claro, muda no passa-palavra, mas para a irmã Maria do Rosário tanto será válido que quem entrega os ovos sejam os noivos como alguém em seu nome.
“Se fazem com fé e com boa intenção, no fundo é uma oração a Santa Clara, é um pedido. O Céu não é só Santa Clara, mas o Céu gosta de atender os pedidos quando eles são lícitos e não são maus. Deus gosta de fazer o gosto das pessoas, porque Deus é Pai. Qual é o pai que não gosta de ver uma filha a casar num dia cheio de sol? Por isso mesmo, Ele encarrega Santa Clara do assunto”.
A doutrina diverge, mas há quem defenda, sem “grande fundamento”, que se deve deixar a Santa Clara o número de ovos correspondentes ao dia em que acontece o matrimónio. O que interessa parece mesmo ser a oração verdadeira: “É a fé”. Entregues no altar ou diretamente às irmãs, os ovos são usados na culinária da casa ou em bolos que são depois vendidos para ajudar nos custos.
A tradição é antiga e chegou também ao Papa Francisco, que, conta a história, durante a Jornada Mundial da Juventude no Brasil, em 2013, terá mandado entregar ovos a Santa Clara para garantir bom tempo durante a sua primeira JMJ.
“Clara é a advogada do bom tempo, em qualquer circunstância. Só pelo nome já diz tudo. Antes de nascer, a mãe estava a rezar junto ao crucifixo e ouviu uma voz que lhe disse: ‘terás uma luz que iluminará o mundo inteiro’. De facto, a luz Santa Clara já ilumina o mundo inteiro, porque está presente nas clarissas nos cinco continentes”, diz a a irmã Maria do Rosário.
Padroeira do bom tempo, dos casamentos, das navegações aéreas e marítimas, dos faroleiros, multiplicam-se as histórias contadas pela irmã Maria do Rosário à Renascença acerca da intervenção desta santa. “Houve uma tempestade muito forte e houve um rombo no casco do navio. Eles já estavam todos a ver que iam para o rio. Então, invocaram Santa Clara, viram uma luz e chegaram a porto seguro”, relata.
Até Monte Real, distrito de Leiria, já vieram de Viseu trazer ovos. É frequente a dedicação dos noivos para pedir intercessão pelo dia que elegeram e acontece por exemplo também no Mosteiro do Imaculado Coração de Maria, situado em Lisboa (e onde chegou a estar instalada Santa Jacinta Marto, Pastorinha de Fátima).
Se é garantido o fenómeno meteorológico, caberá a Santa Clara decidir. Mas tentar não custa.
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