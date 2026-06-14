Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 14 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

​GNR deteve em quatro horas 66 condutores embriagados nas vias de acesso a Lisboa

14 jun, 2026 - 12:17

A ação decorreu na Ponte Vasco da Gama (Alcochete), na Autoestrada n.º 1 (A1) - Alverca, na A2 - Seixal, na A5 - Oeiras, na A8 - Loures, e no Itinerário Complementar n.º 20 (IC20) - Almada, nos distritos de Setúbal e Lisboa.

A+ / A-

A GNR deteve este domingo, nas vias rápidas de acesso a Lisboa, em quatro horas, 66 pessoas por conduzirem embriagadas, mais do que numa ação similar realizada em 2025 a propósito dos Santos Populares da capital.

Segundo a GNR, entre as 4h00 e as 8h00 de hoje, foram controlados 2.989 condutores no âmbito de uma "ação especial de fiscalização rodoviária" relacionada com as festas dos Santos Populares de Lisboa, tendo 264 apresentado excesso de álcool no sangue.

Destes, 66 foram detidos por conduzirem com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 g/l, o que constitui a prática do crime de condução em estado de embriaguez.

A ação decorreu na Ponte Vasco da Gama (Alcochete), na Autoestrada n.º 1 (A1) - Alverca, na A2 - Seixal, na A5 - Oeiras, na A8 - Loures, e no Itinerário Complementar n.º 20 (IC20) - Almada, nos distritos de Setúbal e Lisboa.

Em 13 de junho de 2025, 47 pessoas tinham sido detidas por conduzirem embriagadas numa operação realizada nas mesmas vias rápidas entre as 3h00 e as 7h00, com a qual fonte da GNR disse à Lusa que a ação que decorreu hoje de manhã é comparável.

Na altura, foram controlados 2.598 condutores, segundo o comunicado então divulgado pela força policial.

"A condução sob efeito do álcool afeta significativamente a capacidade de perceção, avaliação do risco, tempo de reação e controlo do veículo, constituindo um dos fatores mais frequentemente associados aos acidentes rodoviários mais graves", alerta a GNR.

Na operação realizada este ano, foram ainda detidas mais sete pessoas por conduzirem sem habilitação legal e cinco por outros ilícitos, entre as quais um homem de 36 anos "sobre o qual pendia um mandado de detenção europeu" para cumprir pena por tráfico de droga.

"Foram ainda elaborados 236 autos de notícia por contraordenações rodoviárias", acrescentou a GNR.

No total, foram mobilizados 164 militares para esta operação, coordenada pela Unidade Nacional de Trânsito.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 14 jun, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

O momento em que Valentina, uma jovem cega, explica ao Papa como é a Torre de Jesus da Sagrada Família

Papa em Espanha

O momento em que Valentina, uma jovem cega, explica ao Papa como é a Torre de Jesus da Sagrada Família

Telhado de escola primária colapsa durante sismo de 7.8 nas Filipinas

Telhado de escola primária colapsa durante sismo de 7.(...)

Licenciamento de obras diminuiu no início do ano, porque estão “à espera” do IVA a 6%

Licenciamento de obras diminuiu no início do ano, porq(...)

A guerra dos chapéus de sol

A guerra dos chapéus de sol

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Ba(...)