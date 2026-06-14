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Santarém

Homem morre atropelado por comboio na estação de Caxarias em Ourém

14 jun, 2026 - 17:03 • Lusa

A vítima mortal é um cidadão estrangeiro com cerca de 40 anos.

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Um homem morreu este domingo atropelado por um comboio na estação ferroviária de Caxarias, no concelho de Ourém (distrito de Santarém), disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

Segundo o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Médio Tejo, o alerta para o atropelamento ferroviário chegou às autoridades às 15h31, tendo acorrido ao local 16 operacionais apoiados por sete viaturas, entre bombeiros, Guarda Nacional Republicana e Instituto Nacional de Emergência Médica.

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Fonte da Infraestruturas de Portugal adiantou que a circulação ferroviária está condicionada entre as estações de Chão de Maçãs e Caxarias (Linha do Norte), estando a ser feita pela via ascendente.

O presidente da Junta de Caxarias, Sérgio Fernandes, declarou à Lusa que a vítima mortal é um cidadão estrangeiro com cerca de 40 anos.

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