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Lisboa
Incêndio no bairro das Galinheiras deixa 15 pessoas desalojadas
14 jun, 2026 - 21:36 • Catarina Magalhães
Famílias "estão a ser devidamente acompanhadas pela Proteção Civil Municipal e pela Santa Casa da Misericórdia", avança a presidência da Junta de Santa Clara.
Após o incêndio que deflagrou no sábado no bairro das Galinheiras, 15 pessoas ficaram desalojadas depois de terem sido retiradas de casa por prevenção e evitar a inalação de fumos.
A informação foi avançada pela presidência da Junta de Santa Clara, garantindo que as famílias "estão a ser devidamente acompanhadas pela Proteção Civil Municipal e pela Santa Casa da Misericórdia", lê-se numa publicação divulgada este domingo na rede social Facebook.
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O fogo deflagrou no sábado por volta das 17h30 numa zona de mato, mas as projeções atingiram habitações precárias e obrigaram à retirada de moradores, confirmou à Renascença uma fonte dos Bombeiros da Alta de Lisboa.
No local, foram ouvidas explosões.
"A junta continua a acompanhar a situação, no sentido de se assegurarem as condições essenciais aos nossos munícipes", lê-se na publicação.
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