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Incêndio no bairro das Galinheiras deixa 15 pessoas desalojadas

14 jun, 2026 - 21:36 • Catarina Magalhães

Famílias "estão a ser devidamente acompanhadas pela Proteção Civil Municipal e pela Santa Casa da Misericórdia", avança a presidência da Junta de Santa Clara.

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Após o incêndio que deflagrou no sábado no bairro das Galinheiras, 15 pessoas ficaram desalojadas depois de terem sido retiradas de casa por prevenção e evitar a inalação de fumos.

A informação foi avançada pela presidência da Junta de Santa Clara, garantindo que as famílias "estão a ser devidamente acompanhadas pela Proteção Civil Municipal e pela Santa Casa da Misericórdia", lê-se numa publicação divulgada este domingo na rede social Facebook.

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O fogo deflagrou no sábado por volta das 17h30 numa zona de mato, mas as projeções atingiram habitações precárias e obrigaram à retirada de moradores, confirmou à Renascença uma fonte dos Bombeiros da Alta de Lisboa.

No local, foram ouvidas explosões.

"A junta continua a acompanhar a situação, no sentido de se assegurarem as condições essenciais aos nossos munícipes", lê-se na publicação.

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