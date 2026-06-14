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Morreu mulher que colidiu de bicicleta com um camião em Barcelos

14 jun, 2026 - 15:23 • Lusa

A vítima ficou ferida com gravidade na manhã de sábado.

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A mulher de 37 anos que circulava de bicicleta e colidiu com um camião no sábado, na Estrada Nacional 204, em Barcelos, no distrito de Braga, morreu, anunciou este sábado o centro social onde a vítima trabalhava.

Numa nota de pesar publicada na rede social Facebook, o Centro Social de Cultura e Recreio da Silva, em Barcelos, dá conta da morte da funcionária, enaltecendo os "anos de dedicação" e o "seu empenho, companheirismo, generosidade e boa disposição".

Na manhã de sábado, pelas 09h40, a vítima ficou ferida com gravidade após uma colisão com o veículo pesado, segundo o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Cávado.

Foi encaminhada para o Hospital de Braga, onde morreu ao final do dia.

No local estiveram meios dos Bombeiros Voluntários de Barcelos com uma ambulância, uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Barcelos e a GNR local com a brigada de trânsito.

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