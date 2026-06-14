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Oito distritos a amarelo até às 21h devido a aguaceiros e trovoada

14 jun, 2026 - 18:06 • Lusa

Também há previsões de granizo e vento para os oito distritos a amarelo, segundo o IPMA.

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Oito distritos de Portugal continental estão este domingo sob aviso amarelo até às 21h00 devido à previsão de aguaceiros e trovoada, e, por vezes, granizo e vento, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Em causa, estão os distritos de Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda, Coimbra, Castelo Branco, Santarém e Portalegre.

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No caso de Coimbra e Santarém, o alerta visa o interior destes distritos, precisou o IPMA.

Para os restantes distritos do continente e regiões autónomas dos Açores e da Madeira não foi emitido qualquer nível para este domingo.

O aviso amarelo é o menos grave de uma escala de três e é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

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