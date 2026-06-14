- Noticiário das 20h
- 14 jun, 2026
-
Meteorologia
Oito distritos a amarelo até às 21h devido a aguaceiros e trovoada
14 jun, 2026 - 18:06 • Lusa
Também há previsões de granizo e vento para os oito distritos a amarelo, segundo o IPMA.
Oito distritos de Portugal continental estão este domingo sob aviso amarelo até às 21h00 devido à previsão de aguaceiros e trovoada, e, por vezes, granizo e vento, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).
Em causa, estão os distritos de Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda, Coimbra, Castelo Branco, Santarém e Portalegre.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
No caso de Coimbra e Santarém, o alerta visa o interior destes distritos, precisou o IPMA.
Para os restantes distritos do continente e regiões autónomas dos Açores e da Madeira não foi emitido qualquer nível para este domingo.
O aviso amarelo é o menos grave de uma escala de três e é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.
- Noticiário das 20h
- 14 jun, 2026
-