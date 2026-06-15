Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 15 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Justiça

Ator Nuno Homem de Sá condenado a 3 anos de prisão com pena suspensa

15 jun, 2026 - 15:09 • Ana Kotowicz

Em causa estava o crime de violência doméstica. Juíza deu factos como provados.

A+ / A-

(Em atualização)

Três anos de prisão de pena suspensa. O ator Nuno Homem de Sá conheceu esta segunda-feira a sentença, depois de ter sido acusado pela ex-namorada, Frederica Lima de violência doméstica.

A juíza deu como provado que houve violência física e psicológica.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 15 jun, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

O momento em que Valentina, uma jovem cega, explica ao Papa como é a Torre de Jesus da Sagrada Família

Papa em Espanha

O momento em que Valentina, uma jovem cega, explica ao Papa como é a Torre de Jesus da Sagrada Família

Nas "Vezeiras" do Gerês cada pastor guarda o gado à vez. "Somos nós, o lobo e os bichos selvagens"

Nas "Vezeiras" do Gerês cada pastor guarda o gado à ve(...)

Arnaut Moreira. “É um erro. Era o que faltava rever as Lajes”

Arnaut Moreira. “É um erro. Era o que faltava rever as(...)

“Mais rápido do que um Ferrari”. Técnico apresenta novo Formula Student

“Mais rápido do que um Ferrari”. Técnico apresenta nov(...)

​Uma coisa das Américas

​Uma coisa das Américas