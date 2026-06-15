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Justiça
Ator Nuno Homem de Sá condenado a 3 anos de prisão com pena suspensa
15 jun, 2026 - 15:09 • Ana Kotowicz
Em causa estava o crime de violência doméstica. Juíza deu factos como provados.
(Em atualização)
Três anos de prisão de pena suspensa. O ator Nuno Homem de Sá conheceu esta segunda-feira a sentença, depois de ter sido acusado pela ex-namorada, Frederica Lima de violência doméstica.
A juíza deu como provado que houve violência física e psicológica.
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