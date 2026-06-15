Ator Nuno Homem de Sá condenado a 3 anos de prisão com pena suspensa

Três anos de prisão de pena suspensa. O ator Nuno Homem de Sá conheceu esta segunda-feira a sentença, depois de ter sido acusado pela ex-namorada, Frederica Lima, de violência doméstica.

A juíza deu como provado que houve violência física e psicológica exercida pelo ator sobre a antiga namorada.

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À saída do tribunal de Torres Vedras, Homem de Sá disse que vai recorrer da sentença.

Questionado pelos jornalistas sobre o facto de ter interrompido a leitura da sentença, dizendo que era tudo "uma porcaria", Homem de Sá retificou, dizendo que não foram essas as palavras que usou.

"O que eu disse foi exatamente o que se passou: estes últimos 3 anos tem sido uma bosta de primeira apanha, segunda e terceira, e que é chato estar há 3 anos a lidar com isto, com os ataques diários nas redes, com a intromissão na minha vida pessoal, na minha vida profissional, com a minha saúde, com a minha família. Enfim, já nem sei o que é que estava a dizer", argumentou o ator.