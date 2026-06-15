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Ator Nuno Homem de Sá condenado a 3 anos de prisão com pena suspensa

15 jun, 2026 - 15:09 • Ana Kotowicz

Em causa estava o crime de violência doméstica. Juíza deu factos como provados. Nuno Homem de Sá disse aos jornalistas que vai recorrer da sentença.

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Três anos de prisão de pena suspensa. O ator Nuno Homem de Sá conheceu esta segunda-feira a sentença, depois de ter sido acusado pela ex-namorada, Frederica Lima, de violência doméstica.

A juíza deu como provado que houve violência física e psicológica exercida pelo ator sobre a antiga namorada.

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À saída do tribunal de Torres Vedras, Homem de Sá disse que vai recorrer da sentença.

Questionado pelos jornalistas sobre o facto de ter interrompido a leitura da sentença, dizendo que era tudo "uma porcaria", Homem de Sá retificou, dizendo que não foram essas as palavras que usou.

"O que eu disse foi exatamente o que se passou: estes últimos 3 anos tem sido uma bosta de primeira apanha, segunda e terceira, e que é chato estar há 3 anos a lidar com isto, com os ataques diários nas redes, com a intromissão na minha vida pessoal, na minha vida profissional, com a minha saúde, com a minha família. Enfim, já nem sei o que é que estava a dizer", argumentou o ator.

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Homem de Sá reiterou a sua inocência. "Eu estou tranquilo, eu mantenho a minha inocência, eu não agredi ninguém. Quem foi agredido fui eu de variadíssimas maneiras."

Por fim, sobre as referências feita ao seu comportamento, respondeu com sarcasmo: "Eu sou um tipo quente, caliente. A minha mãe é espanhola. Prenda-me. A sério, prenda-me."

Já o advogado do ator diz que quer ir diretamente para julgamento. "Estou insatisfeito por estamos aqui num processo em que Nuno Homem de Sá é manifestamente inocente e, acima de tudo, por a meritíssima juíza admitir que existem contradições sobretudo nos eventos a seguir ao fim da relação a 3 de dezembro de 2023", disse Alexandre Guerreiro aos jornalistas.

Três mil de euros de indemnização

Além da pena suspensa, Nuno Homem de Sá fica proibido de contactar a vítima. Terá ainda de pagar três mil euros de indemnização a Frederica Lima e continuará a usar pulseira eletrónica de afastamento durante seis meses (pena acessória de proibição de contacto físico) para garantir que mantém a distância mínima de 500 metros.

Homem de Sá terá também de frequentar programas de autocontrolo.

O ator foi absolvido dos crimes de violação de domicílio e perturbação da vida privada.

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