Carris Metropolitana com crescimento de 7,2% no número de passaeiros entre janeiro e maio

A Carris Metropolitana teve um crescimento de cerca de 7,2% no número de passageiros transportados entre janeiro e maio de 2026, período marcado por sucessivos recordes de procura pelo transporte público, anunciou a empresa esta segunda-feira.

De acordo com uma nota da empresa de serviço público rodoviário da área metropolitana de Lisboa, a operadora registou “máximos históricos em dias úteis, sábados e feriados entre março e maio, consolidando a crescente adesão ao transporte público” nesta região.

Os meses de março e maio destacaram-se pelos resultados alcançados, tendo em março a operadora transportado cerca de 18,6 milhões de passageiros, valor que representa um aumento de 15,4% face ao mesmo mês de 2025.

Já em maio, foram registados 18,5 milhões de passageiros transportados, mais 4,7% do que no período homólogo.

“Os resultados alcançados em 2026 demonstram uma crescente confiança dos passageiros na Carris Metropolitana e refletem o trabalho contínuo que tem vindo a ser desenvolvido para disponibilizar uma rede de transporte público cada vez mais eficiente, fiável e próxima das pessoas. Estes números reforçam a importância da mobilidade coletiva na construção de uma área metropolitana de Lisboa mais sustentável e acessível para todos”, referiu a empresa.

Segundo os dados, entre março e maio de 2026, a Carris Metropolitana “bateu dez recordes de passageiros transportados”, tendo o máximo histórico em dias úteis sido superado por seis vezes, nos dias 24 e 25 de março, 15, 16 e 22 de abril, e 20 de maio. Aos sábados, o recorde foi ultrapassado em três ocasiões, enquanto nos domingos e feriados foi estabelecido um novo máximo a 25 de abril, posteriormente superado a 01 de maio.

O dia 20 de maio tornou-se o mais movimentado da história da operação em dias úteis, com 785,2 mil passageiros transportados.

De acordo com a empresa, a 30 de maio foi alcançado um novo recorde para um sábado, com 362,3 mil passageiros.

Nos domingos e feriados, o valor mais elevado foi registado a 01 de maio, Dia do Trabalhador, com 280,9 mil passageiros transportados.

Para a empresa, o ano de 2026 confirma a tendência de crescimento da utilização da rede da Carris Metropolitana, uma vez que os resultados alcançados “refletem a relevância crescente do transporte público nas deslocações diárias da população da área metropolitana de Lisboa e consolidam o papel da operação como um dos principais pilares da mobilidade na região”.

A Carris Metropolitana é uma marca criada para os autocarros interurbanos na região de Lisboa, sob coordenação da empresa Transportes Metropolitanos de Lisboa, uma entidade gestora pública dependente da Área Metropolitana de Lisboa (AML).

Opera desde 01 de junho de 2022 em quatro áreas (concessionadas a operadores privados distintos), nas quais se incluem os 15 dos 18 municípios que compõem a AML e que delegaram as suas competências à Transportes Metropolitanos de Lisboa.

A operação da Carris Metropolitana também abrange ligações aos municípios que não delegaram competências e gerem diretamente os transportes concelhios: Barreiro (TBC), Cascais (MobiCascais) e Lisboa (Carris).