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Caso Odair Moniz: Defesa de PSP condenado a pena suspensa admite recorrer

15 jun, 2026 - 17:14 • Ricardo Vieira

O advogado de Bruno Pinto fala numa "meia vitória". Alega legítima defesa e vai ponderar recorrer da decisão anunciada esta segunda-feira no Tribunal de Sintra.

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A defesa do agente da PSP, que foi esta segunda-feira condenado a três anos e seis meses de pena suspensa pela morte de Odair Moniz, admite apresentar recurso.

O advogado de Bruno Pinto fala numa "meia vitória" e vai ponderar recorrer da decisão anunciada esta segunda-feira no Tribunal de Sintra, alegando que o agente atuou em legítima defesa.

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"Ponderamos recorrer da decisão por não concordarmos com parte do fundamento dado pelo acórdão no que diz respeito à não credibilidade do depoimento do arguido, quando diz que no momento imediatamente anterior ao disparo terá visualizado um objeto que ele assume como sendo uma lâmina", afirmou o advogado Ricardo Serrano Vieira, em declarações aos jornalistas, após a leitura do acórdão.

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O advogado afirma que o tribunal entendeu que "no momento dos disparos não se vê a faca", mas a defesa do agente da PSP "entende que o facto de não se ver a faca não quer dizer que não exista faca".

Ricardo Serrano Vieira lamenta a morte de Odair Moniz e sublinha que o seu cliente "não está contente por estar na situação em que está. Aliviado não estará”.

Bruno Pinto quer continuar a trabalhar na PSP, mas ainda terá de aguardar pelo processo disciplinar a decorrer no Ministério da Administração Interna, indica o advogado.

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