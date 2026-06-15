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Cinco detidos por tráfico de droga em operação da GNR em Guimarães

15 jun, 2026 - 11:23 • Lusa

Os detidos têm antecedentes criminais e um deles estava a ser procurado pela justiça por tentativa de homicídio.

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A GNR está a realizar hoje uma operação policial em Gondar, concelho de Guimarães, distrito de Braga, por tráfico de droga, havendo cinco detidos, um dos quais estava foragido à justiça há dois anos por tentativa de homicídio.

Fonte desta força de segurança adiantou à agência Lusa que a operação policial, incluindo a realização de várias buscas domiciliárias por militares da GNR e equipas especializadas, teve início às primeiras horas da manhã de hoje, numa zona de blocos residenciais na freguesia de Gondar.

Segundo a mesma fonte, em causa está um processo que investiga um alegado esquema de tráfico de estupefacientes, acrescentando que os detidos têm antecedentes criminais e um deles estava a ser procurado pela justiça por tentativa de homicídio.

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