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Cinco detidos por tráfico de droga em operação da GNR em Guimarães
15 jun, 2026 - 11:23 • Lusa
Os detidos têm antecedentes criminais e um deles estava a ser procurado pela justiça por tentativa de homicídio.
A GNR está a realizar hoje uma operação policial em Gondar, concelho de Guimarães, distrito de Braga, por tráfico de droga, havendo cinco detidos, um dos quais estava foragido à justiça há dois anos por tentativa de homicídio.
Fonte desta força de segurança adiantou à agência Lusa que a operação policial, incluindo a realização de várias buscas domiciliárias por militares da GNR e equipas especializadas, teve início às primeiras horas da manhã de hoje, numa zona de blocos residenciais na freguesia de Gondar.
Segundo a mesma fonte, em causa está um processo que investiga um alegado esquema de tráfico de estupefacientes, acrescentando que os detidos têm antecedentes criminais e um deles estava a ser procurado pela justiça por tentativa de homicídio.
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