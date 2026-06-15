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Meteorologia

Cinco distritos do continente sob aviso amarelo devido à chuva e trovoada

15 jun, 2026 - 08:25 • Lusa

O IPMA prevê no continente céu pouco nublado ou limpo, aumento de nebulosidade no interior durante a tarde com ocorrência de aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada.

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Os distritos de Bragança, Viseu, Guarda, Vila Real e Castelo Branco estão hoje sob aviso amarelo devido à previsão de aguaceiros por vezes fortes e trovoadas frequentes e dispersas, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Este aviso vai estar em vigor entre as 12h00 e as 21h00 desta segunda-feira.

O aviso amarelo é o menos grave de uma escala de três e é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê no continente céu pouco nublado ou limpo, aumento de nebulosidade no interior durante a tarde com ocorrência de aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada.

A previsão aponta ainda para vento fraco a moderado predominando de noroeste, soprando por vezes forte nas terras altas a partir do final da tarde, pequena descida de temperatura no Norte e Centro e pequena subida da máxima na região Sul, sendo mais significativa na costa sul do Algarve.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 14 graus Celsius (na Guarda) e os 18 (em Lisboa) e as máximas entre os 21 graus (em Aveiro) e os 34 (em Évora).

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