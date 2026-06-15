Combustíveis. Gasóleo mais barato e gasolina mais cara esta semana

Os preços dos combustíveis alteram-se já a partir desta segunda-feira.

Segundo previsões avançadas à Renascença por fonte da Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis (Anarec), o preço do gasóleo simples deverá descer cerca de três cêntimos por litro, enquanto a gasolina simples 95 deverá registar uma subida de um cêntimo.

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Os valores praticados poderão, no entanto, variar entre postos de abastecimento, uma vez que o mercado português dos combustíveis é liberalizado. Cada operador define livremente os preços de venda ao público, tendo em conta fatores como a localização, a concorrência na zona e eventuais campanhas promocionais.

De acordo com os dados mais recentes da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), o preço médio do litro de gasóleo simples situava-se esta sexta-feira nos 1,86 euros, enquanto a gasolina simples 95 apresentava um preço médio de 1,928 euros por litro.

O Governo mantém disponível o mecanismo extraordinário de compensação fiscal através do ajustamento do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP). A medida pode ser acionada quando a variação semanal dos preços ultrapassa os 10 cêntimos por litro, com o objetivo de mitigar o impacto das oscilações mais acentuadas junto dos consumidores.

Para já, as alterações previstas para a próxima semana ficam muito abaixo desse limiar. Ainda assim, a evolução dos mercados internacionais continuará a ser determinante para a trajetória dos preços dos combustíveis nas próximas semanas.