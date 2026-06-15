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Direito de resposta

15 jun, 2026 - 20:07

Ao abrigo da Lei de Imprensa, a Renascença publica um Direito de Resposta em relação ao artigo Como uma empresa vendeu cursos dentro de escolas? (https://rr.pt/artigo/explicador-renascenca/2026/05/13/como-uma-empresa-vendeu-cursos-dentro-de-escolas/470654/) acionado pela Associação Internacional Lusófona para a Educação.

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Exmo. Senhor Diretor da Renascença,

Ao abrigo do direito de resposta consagrado nos artigos 24.º a 27.º da Lei de Imprensa (Lei n.º 2/99, de 13 de janeiro), e do disposto nos artigos 37.º e 38.º da Constituição da República Portuguesa (CRP), vem a Associação Internacional Lusófona para a Educação (AILE), na qualidade de visada, exercer o direito de resposta à notícia publicada em 13 de Maio de 2026, intitulada “Como uma empresa vendeu cursos dentro de escolas?”, da autoria de Anabela Góis, nos seguintes termos:

A peça em causa imputa à AILE a prática de “burla” e descreve uma das entidades do grupo como “fachada” de uma alegada atividade criminosa. A AILE repudia esta imputação integralmente, por falsa e gravemente lesiva do seu bom nome.

A utilização de diferentes denominações destina-se a distinguir os diferentes segmentos de atividade, e não a ocultar a identidade da AILE.

A formação ministrada é complementar e facultativa, nunca tendo sido apresentada como integrando o percurso escolar obrigatório ou como atividade da escola. Os contratos são livremente celebrados e os formandos dispõem do direito de livre resolução nos termos legais.

Afirmar que as escolas serviram de “isco” para “burlas” e que famílias foram “lesadas” constitui um juízo conclusivo, não demonstrado, que antecipa indevidamente a verificação de um crime. A AILE atuou sempre de boa-fé e no cumprimento da lei, encontrando-se disponível para prestar todos os esclarecimentos às autoridades competentes e para colaborar na reposição da verdade dos factos.

Mais se requer, nos termos do artigo 26.º da Lei de Imprensa, a publicação integral da presente resposta, com idêntico destaque ao do escrito respondido. Na Qualidade de Presidente da AILE.

João Carlos Silva Oliveira Dias

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