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Direito de resposta
15 jun, 2026 - 20:16
Ao abrigo da Lei de Imprensa, a Renascença publica um Direito de Resposta em relação ao artigo “Empresa vende cursos em escolas. "Famílias à beira de um ataque de nervos" (https://rr.pt/noticia/pais/2026/05/13/empresa-vende-cursos-em escolas-familias-a-beira-de-um-ataque-de-nervos/470547/) acionado pela Advance Station – Individual Development, Lda.
Exmo. Senhor Diretor da Renascença,
Ao abrigo do direito de resposta consagrado nos artigos 24.º a 27.º da Lei de Imprensa (Lei n.º 2/99, de 13 de janeiro), e do disposto nos artigos 37.º e 38.º da Constituição da República Portuguesa (CRP), vem a Advance Station – Individual Development, Lda., na qualidade de visada, exercer o direito de resposta à notícia publicada em 13 de Maio de 2026, intitulada “Empresa vende cursos em escolas. 'Famílias à beira de um ataque de nervos'”, da autoria de Fátima Casanova, nos seguintes termos:
A notícia refere que os encarregados de educação são “alvo de práticas comerciais desleais” na comercialização de conteúdos pedagógicos em escolas, sendo que tais imputações são falsas e ofensivas da reputação, honra e bom nome da Advance Station – Individual Development, Lda..
Os contratos são válidos, livremente assinados por adultos plenamente capazes, dos quais constam o respetivo objeto, prazo e contrapartida. Não existe qualquer “armadilha” nos contratos celebrados, podendo o mesmo ser livremente resolvido no prazo de catorze dias pela lei conferido.
A formação nunca foi apresentada como obrigatória do percurso escolar, dos seus conteúdos ou do corpo docente das escolas, pelo que não é verdade que os encarregados de educação tenham sido induzidos a confundir uma coisa com a outra.
A Advance Station – Individual Development, Lda. repudia os factos constantes na referida notícia e reafirma que atuou de boa-fé e no estrito cumprimento da lei.
Mais se requer, nos termos do artigo 26.º da Lei de Imprensa, a publicação integral da presente resposta, com idêntico destaque ao do escrito respondido.
Lurdes Manuela Nunes Gonçalves
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