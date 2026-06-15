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Incêndios. 22 concelhos de cinco distritos em perigo muito elevado

15 jun, 2026 - 08:30 • Lusa

O perigo de incêndio rural vai agravar-se a partir de quarta-feira, mantendo-se elevado pelo menos até ao fim de semana.

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Vinte e dois concelhos dos distritos de Faro, Santarém, Leiria, Coimbra, Castelo Branco e Bragança apresentam hoje um perigo muito elevado de incêndio rural, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com a informação disponível no "site" do IPMA, em perigo muito elevado de incêndio estão os concelhos de Silves, Loulé, São Brás de Alportel e Tavira (Faro), Chamusca, Vila Nova da Barquinha, Tomar, Ourém, Alcanena e Ferreira do Zêzere (Santarém.

Em perigo muito elevado de incêndio estão também os concelhos da Batalha, Marinha Grande, Alvaiázere, Ansião, Figueiró dos Vinhos e Pedrógão Grande (Leiria), Penela, Miranda do Corvo, Pampilhosa da Serra (Coimbra), Vila de Rei (Castelo Branco), Bragança e Mogadouro (Bragança).

Segundo o IPMA, os concelhos de Faro, Beja, Évora, Lisboa, Leiria, Santarém, Coimbra, Castelo Branco, Portalegre, Viseu, Porto, Viana do Castelo, Vila Real e Bragança apresentam um perigo elevado.

O perigo de incêndio rural vai agravar-se a partir de quarta-feira, mantendo-se elevado pelo menos até ao fim de semana.

Este perigo, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas 24 horas anteriores.

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