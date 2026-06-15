João Carlos Loureiro é o novo presidente do Tribunal Constitucional

O plenário do Tribunal Constitucional elegeu esta segunda-feira João Carlos Loureiro como presidente e Rui Guerra da Fonseca vice-presidente, no dia em que tomaram posse quatro novos juízes eleitos pela Assembleia da República.

"O plenário do Tribunal Constitucional, reunido a 15 de junho, elegeu como presidente o juiz conselheiro João Carlos Loureiro e como vice-presidente o juiz conselheiro Rui Guerra da Fonseca", lê-se numa nota publicada no portal do tribunal na Internet.

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João Carlos Loureiro, professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, designado juiz do Tribunal Constitucional (TC) por cooptação em abril de 2023, tinha sido eleito vice-presidente do TC em outubro de 2025.

Rui Guerra da Fonseca, também professor universitário de Direito, foi cooptado na mesma altura para juiz do TC.

Nos termos da Constituição, o TC é composto por 13 juízes, sendo dez designados pela Assembleia da República e os outros três cooptados por estes. Dos 13, seis são obrigatoriamente escolhidos de entre juízes dos restantes tribunais e os demais de entre juristas.

José João Abrantes, que era juiz do TC desde julho de 2020 e presidente desde abril de 2023, comunicou há cerca de um mês a decisão de renunciar às funções, por "razões pessoais e institucionais", com efeitos a partir da posse do seu substituto, que aconteceu hoje.

Numa cerimónia do Palácio de Belém, o Presidente da República, António José Seguro, deu hoje posse a quatro novos juízes do TC eleitos pelo parlamento, em lista conjunta de PSD, Chega e PS: Joaquim Cardoso da Costa, Maria Paula Ribeiro Faria, Gabriela Cunha Rodrigues e Luís Filipe Brites Lameiras.

Os quatro foram eleitos pela Assembleia da República na sexta-feira, em lista conjunta apresentada por PSD, Chega e PS, que teve 176 votos favoráveis, alcançado a necessária maioria de dois terços.

O PSD indicou dois candidatos: Joaquim Cardoso da Costa, antigo secretário de Estado, que dirigia o Centro Jurídico do Estado, e a professora catedrática Maria Paula Ribeiro Faria. Os juízes desembargadores Gabriela Cunha Rodrigues e Luís Filipe Brites Lameiras foram indicados, respetivamente, pelo PS e pelo Chega.

Cessou hoje funções, além do presidente do TC, José João Abrantes, a juíza Joana Fernandes Costa, eleita em 2016, que já tinha ultrapassado os nove anos de mandato e aguardava substituição. Os dois tinham sido eleitos pelo parlamento por proposta do PS.

O TC funcionava desde o ano passado com apenas 11 juízes, depois de José António Teles Pereira e Gonçalo Almeida Ribeiro, ambos eleitos por proposta do PSD, terem renunciado ao cargo em 1 de outubro, após cumprirem nove anos de mandato.

Hoje, no primeiro dia com nova composição, com 13 juízes, o plenário do TC elegeu os novos presidente e vice-presidente.

Os juízes do TC são designados por um período de nove anos, contados da data da posse, mas apenas cessam funções com a posse do juiz designado para ocupar o respetivo lugar, salvo situações como a renúncia.

O presidente e o vice-presidente são eleitos pelos juízes, de entre si, para exercer funções por quatro anos e meio, metade do mandato de juiz do TC.