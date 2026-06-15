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João Carlos Loureiro é o novo presidente do Tribunal Constitucional

15 jun, 2026 - 19:19 • Lusa

Rui Guerra da Fonseca foi eleito vice-presidente do Tribunal Constitucional.

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O plenário do Tribunal Constitucional elegeu esta segunda-feira João Carlos Loureiro como presidente e Rui Guerra da Fonseca vice-presidente, no dia em que tomaram posse quatro novos juízes eleitos pela Assembleia da República.

"O plenário do Tribunal Constitucional, reunido a 15 de junho, elegeu como presidente o juiz conselheiro João Carlos Loureiro e como vice-presidente o juiz conselheiro Rui Guerra da Fonseca", lê-se numa nota publicada no portal do tribunal na Internet.

João Carlos Loureiro, professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, designado juiz do Tribunal Constitucional (TC) por cooptação em abril de 2023, tinha sido eleito vice-presidente do TC em outubro de 2025.

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