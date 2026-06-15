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Passageiros nos aeroportos bateram novo recorde em abril

15 jun, 2026 - 13:25 • Lusa

Em abril, desembarcaram, em média, 111,8 mil passageiros por dia, acima dos 109,9 mil registados em abril de 2025.

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Os aeroportos nacionais movimentaram em abril um novo máximo histórico de 6,6 milhões de passageiros, mais 2,1% em termos homólogos, acumulando uma subida de 3,3% no primeiro quadrimestre, para 21,133 milhões, divulgou o INE esta segunda-feira.

“Após máximos históricos registados nos primeiros três meses de 2026, abril voltou a atingir um novo máximo histórico no número de passageiros movimentados nos aeroportos nacionais”, destaca o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Segundo detalha, nesse mês desembarcaram, em média, 111,8 mil passageiros por dia, acima dos 109,9 mil registados em abril de 2025, o que representa um crescimento de 1,7%.

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