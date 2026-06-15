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INE
Passageiros nos aeroportos bateram novo recorde em abril
15 jun, 2026 - 13:25 • Lusa
Em abril, desembarcaram, em média, 111,8 mil passageiros por dia, acima dos 109,9 mil registados em abril de 2025.
Os aeroportos nacionais movimentaram em abril um novo máximo histórico de 6,6 milhões de passageiros, mais 2,1% em termos homólogos, acumulando uma subida de 3,3% no primeiro quadrimestre, para 21,133 milhões, divulgou o INE esta segunda-feira.
“Após máximos históricos registados nos primeiros três meses de 2026, abril voltou a atingir um novo máximo histórico no número de passageiros movimentados nos aeroportos nacionais”, destaca o Instituto Nacional de Estatística (INE).
Segundo detalha, nesse mês desembarcaram, em média, 111,8 mil passageiros por dia, acima dos 109,9 mil registados em abril de 2025, o que representa um crescimento de 1,7%.
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