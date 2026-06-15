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Reforma laboral

STOP marca greve nacional da educação para 5.ª feira

15 jun, 2026 - 22:07 • Lusa

O sindicato marca paralisação para o dia da discussão da reforma laboral no Parlamento.

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O sindicato STOP anunciou a convocação de uma greve nacional da educação para quinta-feira, dia da discussão parlamentar da reforma laboral do Governo que considera ser "um retrocesso demasiado grave".

O Sindicato de Todos os Profissionais da Educação (S.TO.P.), que emitiu esta segunda-feira um comunicado, decidiu convocar a greve em plenário de sócios na passada quarta-feira e vai associar-se à concentração marcada pela CGTP-IN para quinta-feira em frente à Assembleia da República.

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A greve não abrange as reuniões de avaliação final nem o exame final nacional de Biologia e Geologia.

O novo pacote laboral, contestado por sindicatos, já motivou duas greves gerais, uma em 11 de dezembro, que uniu CGTP-IN e UGT, e outra, a mais recente, em 3 de junho, convocada apenas pela CGTP.

Entre as alterações legislativas mais contestadas estão o alargamento dos contratos a prazo, as novas regras de acesso à dispensa para amamentação, a reintrodução do banco de horas individual e a não reintegração de trabalhadores despedidos de forma ilícita.

Sem acordo na concertação social, o diploma do Governo seguiu para o parlamento, onde vai ser debatido na quinta-feira.

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