A violência contra idosos aumentou 26,5%, nos últimos cinco anos.

Os dados são divulgados esta segunda-feira pela Associação de Apoio à Vítima (APAV) que refere que, entre 2021 e 2025, apoiou 8.540 idosos.

Ao todo, estão em causa 15.804 crimes e casos de violência denunciados durante este período de tempo.

Em comunicado, a Associação de Apoio à Vítima diz que a violência doméstica continua a ser o crime mais frequente - representa mais de dois terços destes casos. Seguem-se a ameaça ou coação (3,7%), a ofensa à integridade física (3,2%), a difamação ou injúria (3%) e a burla (2%).

A maioria das vítimas apoiadas era do sexo feminino (76,3%), tinha entre 65 e 74 anos de idade (49,4%) e nacionalidade portuguesa (92,7%). A maioria das pessoas agressoras era do sexo masculino.



"Estas estatísticas reforçam a necessidade de continuar a investir na prevenção, deteção precoce e apoio especializado às pessoas idosas vítimas de crime e violência, bem como na sensibilização da sociedade para uma realidade frequentemente invisível", realça a APAV, em ocmunicado.