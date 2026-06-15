Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 15 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

APAV

Violência contra idosos aumentou 26,5% nos últimos cinco anos

15 jun, 2026 - 09:20 • João Malheiro

Ao todo, estão em causa 15.804 crimes e casos de violência denunciados durante este período de tempo.

A+ / A-

A violência contra idosos aumentou 26,5%, nos últimos cinco anos.

Os dados são divulgados esta segunda-feira pela Associação de Apoio à Vítima (APAV) que refere que, entre 2021 e 2025, apoiou 8.540 idosos.

Ao todo, estão em causa 15.804 crimes e casos de violência denunciados durante este período de tempo.

Em comunicado, a Associação de Apoio à Vítima diz que a violência doméstica continua a ser o crime mais frequente - representa mais de dois terços destes casos. Seguem-se a ameaça ou coação (3,7%), a ofensa à integridade física (3,2%), a difamação ou injúria (3%) e a burla (2%).

A maioria das vítimas apoiadas era do sexo feminino (76,3%), tinha entre 65 e 74 anos de idade (49,4%) e nacionalidade portuguesa (92,7%). A maioria das pessoas agressoras era do sexo masculino.

"Estas estatísticas reforçam a necessidade de continuar a investir na prevenção, deteção precoce e apoio especializado às pessoas idosas vítimas de crime e violência, bem como na sensibilização da sociedade para uma realidade frequentemente invisível", realça a APAV, em ocmunicado.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 15 jun, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

O momento em que Valentina, uma jovem cega, explica ao Papa como é a Torre de Jesus da Sagrada Família

Papa em Espanha

O momento em que Valentina, uma jovem cega, explica ao Papa como é a Torre de Jesus da Sagrada Família

Nas "Vezeiras" do Gerês cada pastor guarda o gado à vez. "Somos nós, o lobo e os bichos selvagens"

Nas "Vezeiras" do Gerês cada pastor guarda o gado à ve(...)

Arnaut Moreira. “É um erro. Era o que faltava rever as Lajes”

Arnaut Moreira. “É um erro. Era o que faltava rever as(...)

“Mais rápido do que um Ferrari”. Técnico apresenta novo Formula Student

“Mais rápido do que um Ferrari”. Técnico apresenta nov(...)

​Uma coisa das Américas

​Uma coisa das Américas