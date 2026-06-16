Acrobacias no Porto, Gaia, Matosinhos e Maia ainda sem autorização

Apesar da falta de autorização, o responsável pela organização do espetáculo garantiu que a sua realização "não está, nem nunca esteve, em causa".

A três dias do início do festival, a Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) ainda não autorizou a realização do Air Invictus, tendo o promotor apresentado alterações no início da semana passada.

Por motivos de segurança, a circulação pedonal no tabuleiro superior da Ponte Luiz I estará interdita durante o fim de semana. Na linha Amarela, as estações de Jardim do Morro (a partir das 09h00) e de São Bento (entre as 12h00 e as 22h00) estarão encerradas.

Para sábado e domingo, será reforçada a capacidade de transporte em todas as linhas, com exceção da Violeta (E).

Já na sexta-feira, primeiro dia do festival, a Linha A será reforçada a partir das 18h00, com a circulação de mais unidades duplas, sendo o serviço da linha prolongado até às 2h00 (a partir da 1h00, o trajeto é realizado entre as estações Senhor de Matosinhos e Trindade).

Antecipando a "comparência de várias centenas de milhares de pessoas na assistência a este espetáculo gratuito", o Metro do Porto vai reforçar toda a rede , sobretudo as linhas Azul (A) e Amarela (D), que cobrem os principais locais da ação, refere em comunicado.

O Metro do Porto anunciou "um serviço especial montado para toda a rede em geral" para o espetáculo aéreo Air Invictus.

Porto, Gaia, Matosinhos e Maia prepararam-se para um final de semana de olhos postos nos céus, para o primeiro festival aéreo Air Invictus mas, a três dias do arranque, ainda não há autorização da Autoridade Nacional da Aviação Civil.

"A organização cumpriu rigorosamente todos os prazos e procedimentos aplicáveis aos pedidos de autorização necessários para a realização do evento, mantendo desde o primeiro dia uma articulação permanente com as autoridades competentes", afirmou à Lusa Luís Castro, responsável máximo pela organização do evento.

Em Matosinhos, a autarquia já informou que, na sexta-feira, entre as 15h00 e as 02h00, haverá corte dos arruamentos de acesso à Avenida General Norton de Matos, devido à programação junto à Praia do Titan.

Nesse dia, Matosinhos recebe um programa especial junto ao mar, com demonstração de aeromodelismo, acrobacias aéreas noturnas, espetáculo de drones e festas Revenge of the 90's.

No Porto, e com vista privilegiada sobre o Douro, a Casa dos Vinhos Verdes prepara-se para abrir portas do seu jardim ao público no fim de semana, entre as 11h30 e as 20h00, para um evento que junta provas de vinhos da região e propostas gastronómicas às aguardadas acrobacias aéreas.

Sobre a falta de autorização, dizem estar "certos" de que vai ser um fim de semana "memorável para a cidade do Porto".

Contactadas pela Lusa nos últimos dias, as câmaras de Gaia e Matosinhos remeteram qualquer esclarecimento para a organização. A Lusa questionou também a do Porto, mas não obteve resposta até ao momento.

Nove anos depois de os aviões da Red Bull Air Race terem competido sobre o rio Douro, a animação do novo festival Air Invictus irá repartir-se, entre sexta e domingo, pelo Porto, Gaia, Maia e Matosinhos.

Às acrobacias e corridas dos melhores pilotos do mundo, irão juntar-se o desfile de modelos clássicos e contemporâneos civis e militares, música e um espetáculo de drones, num total de 15 eventos.

A cerimónia oficial está marcada para sexta-feira pelas 18h30 no CEiiA em Matosinhos. Durante o fim de semana, paralelamente à competição, haverá, nos céus do Douro, a "performance" de pilotos nacionais e internacionais especialistas em acrobacias aéreas, um lote que inclui o veterano Luís Garção.

A Força Aérea Portuguesa estará presente com aeronaves históricas de várias épocas, algumas estarão em exposição nas margens do Porto e Gaia.

Haverá ainda espaço para concertos, batalhas de DJ's e muita animação aérea nas margens do Porto e de Vila Nova de Gaia ao longo de sábado a domingo.

No Aeródromo da Maia, durante os três dias, a Expo Air Invictus apresenta uma exposição de aeronaves civis e militares, atividades e demonstrações.

"Continuamos a trabalhar internamente e em articulação com a organização para que o Aeródromo Municipal de Vilar de Luz receba o Air Invictus dias 19, 20 e 21 de junho", respondeu à Lusa a autarquia.

No final de dezembro, o ministro da Economia, Castro Almeida, estimava, na apresentação do festival, que o Air Invictus poderá gerar uma receita superior a 100 milhões de euros.

O evento conta com um apoio de 3,89 milhões de euros do Turismo de Portugal e 1,5 milhões das câmaras do Porto, Gaia, Matosinhos e Maia.

Em comunicado, já divulgado pelos promotores do Air invictus lê-se que "está a chegar o maior evento aéreo e aeroespacial alguma vez organizado em Portugal".