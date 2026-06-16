Adolescentes portugueses entre os que mais usam ecrãs ao fim de semana na UE

Os adolescentes portugueses estão entre os que mais tempo gastam na União Europeia (UE) à frente de ecrãs durante o fim de semana, acima das seis horas, indica um Eurobarómetro divulgado esta quarta-feira. Segundo este Eurobarómetro, os adolescentes portugueses inquiridos, entre 13 e 18 anos, dizem estar cerca de 6,7 horas à frente de telemóveis, "tablets", computadores, televisões ou consolas durante o fim de semana, o quarto valor mais elevado em toda a União Europeia (UE), semelhante ao registado em França, Espanha, Roménia e Letónia. A média europeia é de 6,1 horas e o valor de Portugal só é superado na Suécia (7,3 horas), Chéquia (7,0) e Polónia (6,8). O país da UE onde os adolescentes usam menos ecrãs ao fim de semana é Chipre, com 4,3 horas. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Instados a fazer uma avaliação sobre o tempo que os filhos gastam à frente de ecrãs, 40% dos pais portugueses consideram que é "demasiado elevado" – abaixo da média europeia de 44% –, 37% afirmam ser um "tempo adequado" e 16% que é "muito pouco". Já interrogados se consideram que os ecrãs têm um impacto positivo ou negativo na vida dos adolescentes, 62% dos pais portugueses afirmam ser negativo -- a segunda taxa mais elevada em toda a UE, apenas ultrapassada pela Grécia (66%).

Esta avaliação dos pais contrasta com a dos adolescentes portugueses: só 34% consideram que a utilização de ecrãs é nociva, o sexto valor mais elevado no bloco. Outros 34% estimam que a utilização de ecrãs "não é positiva nem negativa", enquanto 31% consideram-na positiva. No entanto, mais de um em três (41%) admite que, nos últimos 30 dias, se sentiram "cansados ou sobrecarregados", 38% têm "dificuldade em concentrar-se", 36% tiveram dores de cabeça e 33% cansaço nos olhos. A principal preocupação dos pais portugueses quanto à utilização de ecrãs pelos seus filhos prende-se com a exposição a conteúdos inapropriados ou prejudiciais (79% manifestam-se preocupados com essa possibilidade), seguida da possibilidade de serem contactados por desconhecidos (72%) e do impacto que terá no sono (64%). Sobre quais acham que são as melhores medidas que podem ser introduzidas para garantir o bem-estar dos seus filhos "online", a maioria dos pais portugueses (57%) defende limites ou restrições consoante a idade, enquanto 54% pedem uma melhor aplicação das regras atualmente em vigor e 46% mais campanhas de informação destinadas aos jovens.

