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Ativista portuguesa detida na Líbia está "de boa saúde", mas abalada animicamente
16 jun, 2026 - 23:38 • Sandra Afonso , com redação
Ministro Paulo Rangel garante que Portugal e a União Europeia estão a fazer todos os esforços para libertar a portuguesa que foi detida na Líbia quando tentava chegar à Faixa de Gaza com um grupo de ativistas pró-palestina.
O ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, garante que a ativista portuguesa detida na Líbia está bem de saúde e que o Governo está em contacto com as autoridades locais.
“A situação do ponto de vista da saúde física é boa. Obviamente, do ponto de vista anímico, uma pessoa que está nesta situação tão complexa, tem de estar um pouco em baixo. Isso é compreensível”, afirmou Paulo Rangel.
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O chefe da diplomacia portuguesa falava aos jornalistas no final de um encontro com o homólogo da Arábia Saudita, Faisal bin Farhan Al Saud.
Paulo Rangel diz que Portugal e a União Europeia estão a fazer todos os esforços para garantir a libertação da portuguesa que foi detida na Líbia quando tentava chegar à Faixa de Gaza com um grupo de ativistas pró-palestina.
“Temos estado sempre em contacto com a família. Já por duas vezes chamamos a encarregada de negócios da Líbia para nos ajudarem nesta situação, o nosso embaixador na Tunísia tem estado sempre a ser informado, está em contacto com todos os seus colegas. Toda a União Europeia está a fazer uma pressão grande para conseguirmos a libertação dos cidadãos”, sublinhou o ministro dos Negócios Estrangeiros.
O Governo português confirmou, a 25 de maio, que uma ativista portuguesa, que integra a “Global Sumud Land Convoy” com destino à Faixa de Gaza, tinha sido detida em Bhengazi, na Líbia.
“A cidadã nacional não terá sido autorizada a passar a fronteira com o Egito num dos pontos de verificação no território da Líbia, que, por motivos de segurança, só permite a passagem de cidadãos egípcios e líbios”, indicou o gabinete do ministro Paulo Rangel, em comunicado.
A mulher portuguesa integra um grupo de 71 viajantes, no âmbito da iniciativa “Global Sumud Land Convoy”, uma iniciativa paralela à flotilha Global Sumud.
- Noticiário das 0h
- 17 jun, 2026
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