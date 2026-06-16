Confiança nas notícias. Chegar aos jovens é dos maiores desafios, diz investigador

O académico destaca que as gerações mais velhas continuam mais ligadas aos meios tradicionais, enquanto os mais jovens se informam cada vez mais através de plataformas digitais e de figuras fora do universo jornalístico.

“ Gerações mais novas tendem, por um lado, a confundir mais conteúdo jornalístico com conteúdo de entretenimento e, por outro lado, a dar predominância a atores que não são do universo da produção jornalística”, como criadores de conteúdo no Youtube, Instagram e Tiktok, analisa o especialista.

Por isso, Luís Santos constata que, para estas gerações, “o valor específico do jornalismo está a mudar”. Uma tendência que será “muito complexa de inverter".

Ainda assim, há "duas respostas possíveis" para responder à mudança de paradigma, antecipa o investigador.

"Há dois caminhos. O primeiro, em que os media têm de ir procurar as audiências onde elas existem e têm de adotar as linguagens de outros territórios e outro, em que as empresas têm de mostrar a sua valia precisamente porque usam outras linguagens e outros métodos de chegar à informação", explana.

O especialista prefere não manifestar preferência por uma destas vias, uma vez que "estes assuntos não podem ser discutidos com uma visão de preto e branco”.

"Aquilo que é importante para a empresa A pode não ser nada relevante para a empresa B”, diz.

"Empresas fragilizadas arriscam menos"

Esta necessidade de reinvenção surge num momento em que o mercado "está mais frágil que no passado", algo que para o investigador na Universidade do Minho limita a capacidade de inovação dos media.

“O facto de termos empresas jornalísticas muito fragilizadas do ponto de vista financeiro significa que também arriscam menos. Às vezes, quando arriscam, não corre bem e não têm escala para refazer a aposta. Isto fragiliza ainda mais a presença dos médias nacionais”, afirma.

Neste sentido, alegando a importância do jornalismo na saúde das democracias, Luís Santos defende apoios do Estado e Entidades supranacionais como a União Europeia. Um modelo que rejeita ser um convite à interferência no trabalho editorial.