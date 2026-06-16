- Noticiário das 23h
- 16 jun, 2026
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Algarve
Corpo de jovem encontrado junto à barra de Albufeira
16 jun, 2026 - 23:13 • Ricardo Vieira
Tudo indica que se trata de um cidadão britânico, de 23 anos, que desapareceu no mar a 11 de junho.
O corpo de um jovem foi encontrado esta terça-feira junto à barra de Albufeira, no Algarve, indica a Autoridade Marítima Nacional (AMN).
Tudo indica que se trata de um cidadão britânico, de 23 anos, que desapareceu no mar a 11 de junho, refere a AMN, em comunicado enviado às redações.
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O alerta para um corpo na barra de Albufeira foi dado esta terça-feira, ao final da tarde, por um pescador.
O corpo foi transportado para o Instituto Nacional de Medicina Legal e o Consulado Britânico em Portimão foi contactado.
Responderam à ocorrência elementos da Polícia Marítima de Portimão, da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Albufeira e do Serviço Municipal de Proteção Civil de Albufeira.
- Noticiário das 23h
- 16 jun, 2026
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