Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 16 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

​Algarve

Corpo de jovem encontrado junto à barra de Albufeira

16 jun, 2026 - 23:13 • Ricardo Vieira

Tudo indica que se trata de um cidadão britânico, de 23 anos, que desapareceu no mar a 11 de junho.

A+ / A-

O corpo de um jovem foi encontrado esta terça-feira junto à barra de Albufeira, no Algarve, indica a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

Tudo indica que se trata de um cidadão britânico, de 23 anos, que desapareceu no mar a 11 de junho, refere a AMN, em comunicado enviado às redações.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O alerta para um corpo na barra de Albufeira foi dado esta terça-feira, ao final da tarde, por um pescador.

O corpo foi transportado para o Instituto Nacional de Medicina Legal e o Consulado Britânico em Portimão foi contactado.

Responderam à ocorrência elementos da Polícia Marítima de Portimão, da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Albufeira e do Serviço Municipal de Proteção Civil de Albufeira.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 16 jun, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

O momento em que Valentina, uma jovem cega, explica ao Papa como é a Torre de Jesus da Sagrada Família

Papa em Espanha

O momento em que Valentina, uma jovem cega, explica ao Papa como é a Torre de Jesus da Sagrada Família

Nas "Vezeiras" do Gerês cada pastor guarda o gado à vez. "Somos nós, o lobo e os bichos selvagens"

Nas "Vezeiras" do Gerês cada pastor guarda o gado à ve(...)

Arnaut Moreira. “É um erro. Era o que faltava rever as Lajes”

Arnaut Moreira. “É um erro. Era o que faltava rever as(...)

“Mais rápido do que um Ferrari”. Técnico apresenta novo Formula Student

“Mais rápido do que um Ferrari”. Técnico apresenta nov(...)

​Uma coisa das Américas

​Uma coisa das Américas