Despiste de camião corta EN257 entre Alvito e Viana do Alentejo

A circulação rodoviária está cortada nos dois sentidos num troço da Estrada Nacional 257 (EN257) no concelho de Alvito, distrito de Beja, após um camião se ter despistado esta terça-feira de manhã, revelaram a Proteção Civil e a GNR.

Em declarações à agência Lusa, fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo explicou que o alerta para o acidente, ocorrido ao quilómetro 23,4 daquela via, foi dado as autoridades às 08h18.

Em resultado deste acidente com o veículo pesado de mercadorias, "um homem foi assistido no local", mas nem sequer houve transporte de qualquer vítima para uma unidade hospitalar, acrescentou a fonte.

O acidente levou, no entanto, ao "corte do trânsito, nos dois sentidos da EN257", situação que se mantinha às 09h10, quando a Lusa contactou a Proteção Civil.

Também contactada pela Lusa, fonte do Comando Territorial de Beja da GNR disse que, às 09h20, a circulação rodoviária permanecia cortada nesta estrada, já que se aguardava "a chegada ao local de um reboque para retirada do veículo pesado de mercadorias acidentado".

O trânsito está, contudo, a processar-se por uma estrada alternativa, a EN383, que faz a ligação entre Vila Nova da Baronia, no concelho de Alvito, Torrão, no concelho de Ferreira do Alentejo, e Viana do Alentejo, já no distrito de Évora.

Para o local do acidente, foram mobilizados oito operacionais, apoiados por três viaturas, incluindo meios dos bombeiros e da GNR.