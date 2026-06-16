Detido suspeito de ajudar na fuga de Vale de Judeus

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou a detenção, esta terça-feira, de um homem suspeito de ajudar na fuga de cinco reclusos do Estabelecimento Prisional de Vale de Judeus, em setembro de 2024.



O suspeito foi detido na região da Grande Lisboa, no âmbito da Operação “Sapatada”. Está indiciado pela prática dos crimes de tirada de presos e de detenção de arma proibida, indica a PJ, em comunicado.

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O homem de 43 anos é filho de Fernando Ferreira, um dos reclusos que escapou de Vale de Judeus, avança o Jornal de Notícias.

No total, foram realizadas sete buscas domiciliárias, tendo ainda sido constituídos 25 arguidos.

A Judiciária apreendeu duas viaturas ligeiras, duas metralhadoras Kalashnikov, munições de diversos calibres, equipamento eletrónico suscetível de interferir com comunicações rádio, comunicações móveis, sinais GPS ou outros sistemas de transmissão.

Na operação que envolveu 70 inspetores da PJ, também foram apreendidos dois rádios de comunicação de características militares, dois capacetes táticos, um colete balístico, uma prensa destinada à recarga de munições e 32.500 euros em dinheiro.

O detido na Operação “Sapatada” será presente a juiz na quarta-feira para ficar a conhecer as medidas de coação.

A fuga de cinco reclusos da prisão da Vale de Judeus aconteceu a 7 de setembro de 2024. Os fugitivos foram todos recapturados entre 6 de outubro de 2024 e 6 de fevereiro de 2025.