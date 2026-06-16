Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 16 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

GNR faz buscas em Lousada por maus-tratos a idosos em lares ilegais

16 jun, 2026 - 12:21 • Vítor Mesquita , Liliana Monteiro , Daniela Espírito Santo

Há ainda suspeita de homicídio. Buscas ainda decorrem.

A+ / A-

Está a decorrer, esta terça-feira, uma operação da Guarda Nacional Republicana em Lousada, no distrito do Porto. A informação foi inicialmente avançada pela SIC Notícias e, posteriormente, confirmada à Renascença por fonte ligada à investigação. De acordo com as informações já conhecidas, as buscas ainda decorrem em várias habitações no centro da vila e foram emitidos mandados de detenção.

Em causa estarão alegados maus-tratos a idosos em lares ilegais e até um possível crime de homicídio qualificado. A operação estará relacionada com uma investigação que remonta ao ano de 2024.

Na altura, foram constituídos seis arguidos, cinco mulheres e um homem, por maus-tratos a idosos. Foram, igualmente, identificadas 20 vítimas que estariam abrigadas em lares ilegais.

De acordo com a SIC Notícias, estarão, ao todo, em causa alegados crimes de associação criminosa, burla qualificada, maus-tratos, fraude fiscal qualificada e homicídio qualificado.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 16 jun, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

O momento em que Valentina, uma jovem cega, explica ao Papa como é a Torre de Jesus da Sagrada Família

Papa em Espanha

O momento em que Valentina, uma jovem cega, explica ao Papa como é a Torre de Jesus da Sagrada Família

Nas "Vezeiras" do Gerês cada pastor guarda o gado à vez. "Somos nós, o lobo e os bichos selvagens"

Nas "Vezeiras" do Gerês cada pastor guarda o gado à ve(...)

Arnaut Moreira. “É um erro. Era o que faltava rever as Lajes”

Arnaut Moreira. “É um erro. Era o que faltava rever as(...)

“Mais rápido do que um Ferrari”. Técnico apresenta novo Formula Student

“Mais rápido do que um Ferrari”. Técnico apresenta nov(...)

​Uma coisa das Américas

​Uma coisa das Américas