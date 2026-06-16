GNR faz buscas em Lousada por maus-tratos a idosos em lares ilegais

Está a decorrer, esta terça-feira, uma operação da Guarda Nacional Republicana em Lousada, no distrito do Porto. A informação foi inicialmente avançada pela SIC Notícias e, posteriormente, confirmada à Renascença por fonte ligada à investigação. De acordo com as informações já conhecidas, as buscas ainda decorrem em várias habitações no centro da vila e foram emitidos mandados de detenção.

Em causa estarão alegados maus-tratos a idosos em lares ilegais e até um possível crime de homicídio qualificado. A operação estará relacionada com uma investigação que remonta ao ano de 2024.

Na altura, foram constituídos seis arguidos, cinco mulheres e um homem, por maus-tratos a idosos. Foram, igualmente, identificadas 20 vítimas que estariam abrigadas em lares ilegais.

De acordo com a SIC Notícias, estarão, ao todo, em causa alegados crimes de associação criminosa, burla qualificada, maus-tratos, fraude fiscal qualificada e homicídio qualificado.