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GNR fecha nove residências que funcionavam ilegalmente como lares de idosos em Lousada

16 jun, 2026 - 15:39 • Lusa

Habitações não reuniam as condições de salubridade, higiene e o número adequado de cuidadores para garantir o bem-estar e a segurança dos utentes.

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A GNR encerrou esta terça-feira nove residências que funcionavam de forma ilegal como lares de idosos em Lousada, no distrito do Porto, e deteve sete pessoas, adiantou esta força policial.

Na sequência de uma investigação por maus-tratos a idosos, os militares verificaram que as residências, que não possuíam quaisquer licenciamentos para acolher idosos, acolhiam 11 pessoas, nove mulheres e dois homens entre os 78 e os 95 anos, assinalou a GNR, em comunicado.

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Estas habitações não reuniam as condições de salubridade, higiene e o número adequado de cuidadores para garantir o bem-estar e a segurança dos utentes, apontou.

Durante a ação, os idosos foram encaminhados para locais de acolhimento identificados pela Segurança Social, acrescentou..

Os detidos, seis mulheres e um homem entre os 25 e 65 anos, vão ser presentes na quarta-feira, pelas 14:00, a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal (TIC) de Penafiel, no distrito do Porto.

Esta ação, na qual estiveram envolvidos vários postos territoriais e núcleos de investigação criminal da GNR, contou ainda com o apoio da Segurança Social do Porto, do TIC de Penafiel, do Tribunal Judicial da Comarca de Porto Este e da Delegação de Saúde do Tâmega e Sousa.

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