Homem morre atingido por pneu de camião em Leiria

Um homem morreu esta terça-feira, em Leiria, atingido por um pneu que se soltou de um camião que circulava no Itinerário Complementar 2 (IC2), no Barracão, disse à Lusa fonte da GNR.

Segundo a fonte do Comando Territorial da Guarda Nacional Republicana de Leiria, um pesado de mercadorias circulava no IC2 junto à localidade de Barracão, no concelho de Leiria, quando um pneu do veículo se soltou e "foi a rolar até embater no homem".

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A vítima, de 41 anos, encontrava-se a "fazer o carregamento de mercadorias" quando foi atingida pelo pneu, "tendo o óbito sido confirmado no local", acrescentou a fonte.

Fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil de Leiria afirmou à Lusa que o alerta para um "trauma no local de trabalho" foi dado às 15h51.

No socorro estiveram envolvidos oito operacionais, apoiados por quatro veículos dos Bombeiros Voluntários de Leiria, Instituto Nacional de Emergência Médica e GNR.